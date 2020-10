Βερολίνο: Εκκενώθηκε η ιστορική φεμινιστική και ΛΟΑΤΚΙ κατάληψη Liebig 34

Περισσότεροι από 1.500 αστυνομικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση εκκένωσης της εμβληματικής κατάληψης Liebig 34 στο Βερολίνο.

Η κατάληψη Liebig 34, από το 1999 προσέφερε στέγη σε γυναίκες, τρανς και διεμφυλικούς, λειτουργώντας παράλληλα το μπαρ Syndicat και πολιτιστικό κέντρο προκειμένου να συγκεντρώνει το ενοίκιο που πλήρωνε στον ιδιοκτήτη. Θεωρείτο από τα τελευταία μείζονα σημεία αυτοοργανωμένης δράσης της αριστερής νεολαίας στο Βερολίνο.

Oι αρχές έβγαλαν έναν έναν τους περίπου 50 ένοικους από το κτίριο με τα γκράφιτι της Liebig 34, ένα πλέον σπάνιο σύμβολο της ριζοσπαστικής αριστεράς στη γερμανική πρωτεύουσα.

Ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να μην ανανεώσει τη μίσθωση του κτιρίου πριν από δύο χρόνια και μήνυσε τους ενοίκους, όταν εκείνοι αρνήθηκαν να φύγουν.

Η αστυνομία ξεκίνησε την επιχείρηση εκκένωσης νωρίς την Παρασκευή με περίπου 1.500 αστυνομικούς από οκτώ διαφορετικά κρατίδια της Γερμανίας, τεθωρακισμένα, «αύρες» και ειδικές μονάδες…

Στο σημείο διαδήλωσαν μερικές εκατοντάδες άνθρωποι καθώς αξιωματικοί απομάκρυναν τους κατοίκους από το τετραώροφο κτήριο έναν προς έναν. Μάλιστα, υπήρξαν και επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών.

