Ηνωμένο Βασίλειο : Επεκτείνει το πρόγραμμα στήριξης των μισθών για τους πληγέντες του COVID-19

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει επεκτείνει το πρόγραμμα υποστήριξης θέσεων εργασίας καθώς η χώρα προετοιμάζεται για αυστηρότερους περιορισμούς κατά του κοραναϊού που πρόκειται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Ο υπουργός Οικονομικών Rishi Sunak δήλωσε την Παρασκευή ότι οι επιχειρήσεις των οποίων οι εγκαταστάσεις πρέπει να κλείσουν κατά τη χειμερινή περίοδο ως μέρος τοπικών ή εθνικών περιορισμών θα λάβουν επιχορηγήσεις για την πληρωμή των μισθών του προσωπικού που δε μπορεί να εργαστεί.

Η βρετανική κυβέρνηση θα πληρώσει τα δύο τρίτα των μισθών των εργαζομένων για να προστατεύσει τις θέσεις εργασίας τους κατά τη διάρκεια του Χειμώνα. Οι επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις που απαιτείται να κλείσουν θα αυξηθούν έως και 3.000 £ (3.893 $) ανά μήνα.

Η επιπλέον οικονομική υποστήριξη έρχεται μπροστά από τους περαιτέρω περιορισμούς του κορανοϊού, οι οποίοι αναμένεται να ανακοινωθούν ευρέως αργά τη Δευτέρα την επόμενη εβδομάδα.

Η Βρετανία ανέφερε 564.518 περιπτώσεις από τότε που ο Covid-19 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη του περασμένου έτους, με 42.682 θανάτους.

Εν τω μεταξύ, το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ότι τα περιστατικά στην Αγγλία διπλασιάστηκαν σε περίπου 17.200 την ημέρα την τελευταία εβδομάδα έως την 1η Οκτωβρίου, έναντι 8.400 την ημέρα την προηγούμενη εβδομάδα.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο Sunak ανακοίνωσε την πρώτη επανάληψη του Σχεδίου Στήριξης Εργασίας – ένα νέο πακέτο μέτρων έκτακτης ανάγκης για τον περιορισμό της ανεργίας, αντικαθιστώντας το νέο πρόγραμμα του Ηνωμένου Βασιλείου που πρόκειται να λήξει στα τέλη Οκτωβρίου.

Θα αυξήσει άμεσα τους μισθούς των εργαζομένων που εργάζονται λιγότερες ώρες λόγω της καταπιεσμένης ζήτησης των επιχειρήσεων, επιτρέποντας στους εργαζομένους να διατηρήσουν τις δουλειές τους δουλεύονταις για λιγότερες ώρες αντί να απολυθούν.

Το αρχικό πρόγραμμα «furlough» το Καλοκαίρι είχε επιδοτήσει το 80% των μισθών για εκατομμύρια εργαζόμενους που είχαν παραμείνει ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

Ωστόσο, ο Sunak επιβεβαίωσε τον Ιούλιο ότι θα καταργηθεί καθώς η χώρα άρχισε να βγαίνει από το lock-down.

UK government expands its job support program with stricter virus lockdowns due next week https://t.co/pX2W1U3GBC

— CNBC (@CNBC) October 9, 2020