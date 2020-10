Λευκορωσία : Βίαιες συλλήψεις, κρότου – λάμψης και νερό υπό πίεση σε διαδηλωτές

Εκτοξεύοντας νερό υπό πίεση και βομβίδες κρότου-λάμψης η αστυνομία της Λευκορωσίας επιχείρησε να διαλύσει το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σήμερα στο Μινσκ για να διαδηλώσει κατά της αμφισβητούμενης επανεκλογής του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Όλγκα Τσεμοντάνοβα επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί έκαναν χρήση νερού υπό πίεση και έριξαν βομβίδες στους συγκεντρωμένους.

More than 30 journalists are detained, including Yahor Martsinovich, editor-in-chief of Nasha Niva and photojournalist Nadzeya Buzhan, the author of many photographs which give us the opportunity to see behind the regime’s iron curtain pic.twitter.com/tUSVf6mdmq

