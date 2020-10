Λευκορωσία: Δεκάδες συλλήψεις πριν τη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση στο Μινσκ

Πολλές δεκάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν σήμερα στο Μινσκ, πριν ξεκινήσει η νέα, κυριακάτικη πορεία της αντιπολίτευσης που διαμαρτύρεται εδώ και εβδομάδες για την επανεκλογή του Αλεξάντρ Λουκασένκο στην προεδρία, χαρακτηρίζοντας νοθευμένες τις εκλογές.

Στις εικόνες που μετέδωσε ο ανεξάρτητος ιστότοπος tut.by, αστυνομικοί και κουκουλοφόροι με πολιτικά προχωρούν σε μια μεγάλη λεωφόρο της πρωτεύουσας και συλλαμβάνουν –μερικές φορές δια της βίας– διαδηλωτές.

#Belarus. Warning: disturbing images. Riot police are attacking peaceful protesters, the elderly, women and young people in #Minsk pic.twitter.com/pvSqW9DigL

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) October 11, 2020