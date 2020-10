Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στο «κρίσιμο σημείο» της πανδημίας

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε «κρίσιμο σημείο» της πανδημίας Covid-19 και πρέπει να δράσει γρήγορα για να αποφύγει την «επανάληψη της ιστορίας» δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής ιατρός, Jonathan Van-Tam.

Αυτό, σε μια έντονη προειδοποίηση που επισημαίνει ότι «το χειρότερο δεν έχει έρθει ακόμα αν δεν δράσουμε όλοι τώρα».

Ο Van-Tam είπε ότι η χώρα ήταν «σε σημείο ανατροπής παρόμοιο με εκείνο που ήμαστε τον Μάρτιο» και ότι η προσέγγιση του χειμώνα έκανε την κατάσταση ακόμη πιο σοβαρή.

«Ο χειμώνας στο NHS είναι πάντα μια δύσκολη περίοδος και γι’ αυτό στο πρώτο κύμα η στρατηγική μας ήταν «να περιορίσουμε, να καθυστερήσουμε, να ερευνήσουμε και να μετριάσουμε για να ωθήσουμε το πρώτο κύμα στην Άνοιξη», είπε.

«Αυτή τη φορά είναι διαφορετικό καθώς τώρα μπαίνουμε στους ψυχρότερους, πιο σκοτεινούς χειμερινούς μήνες. Βρισκόμαστε στη μέση μιας σοβαρής πανδημίας και οι εποχές είναι εναντίον μας. Βασικά, αντιμετωπίζουμε έναν ανεμοστρόβιλο».

Εκτιμάται ότι 224.000 άτομα έχουν προσβληθεί από τον ιό αυτήν την εβδομάδα από 116.000 πριν από μια εβδομάδα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Στατιστικών.

Στη δήλωσή του, ο Van-Tam ζήτησε από τους ανθρώπους να τηρήσουν τους κανόνες για την καταστολή της επανεμφάνισης του ιού, πλένοντας τακτικά τα χέρια, φορώντας καλύμματα προσώπου σε κλειστούς χώρους, ασκώντας κοινωνικές αποστάσεις και απομόνωση μετά από θετικές δοκιμές.

«Δυστυχώς …ο αυξημένος αριθμός των θανάτων θα ακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες», προσέθεσε, επειδή οι θάνατοι συνοδεύονται μετά την αύξηση των κρουσμάτων.

