Με κέρδη κλείνει την εβδομάδα η Wall Street

Σε θετικό έδαφος ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες, με ώθηση από τα καλύτερα των προσδοκιών στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις το Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις λιανικής αυξήθηκαν κατά 1,9% τον προηγούμενο μήνα μετά από τη μη αναθεωρημένη αύξηση 0,6% τον Αύγουστο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου. Σημειώνεται πως οι οικονομολόγοι ανέμεναν αύξηση των πωλήσεων 0,7%. Πρόκειται για μία εξέλιξη που ενθαρρύνει τους αναλυτές, καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες, η κινητήριος δύναμη της οικονομίας, διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά τα υψηλά ποσοστά απολύσεων και ανεργίας.

Στον αντίποδα, η βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ διολίσθησε 0,6% τον Σεπτέμβριο, μετά την άνοδο κατά 0,4% τον Αύγουστο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Marketwatch προέβλεπαν ενίσχυση της παραγωγής κατά 0,5%.

Ενισχυτικά για την αγορά λειτούργησε και η ανακοίνωση της Pfizer ότι ενδεχομένως να έχει έτοιμο μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου ένα πειραματικό εμβόλιο τελικού σταδίου προκειμένου να εγκριθεί για έκτακτη χρήση.

Στο μέτωπο των συνομιλιών για το πακέτο τόνωσης της οικονομίας, παρότι έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος, θεωρείται ότι μετά τις προεδρικές εκλογές θα προωθηθούν τα μέτρα στήριξης, με την Νάνσι Πελόζι να επισημαίνει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ότι ένα συνολικό πακέτο θα τεθεί σε εφαρμογή πριν τον Ιανουάριο.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις ξεχωρίζει η ανακοίνωση των First Citizens BancShares Inc. και CIT Group Inc. ότι έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους, δημιουργώντας έτσι τη 19η μεγαλύτερη τράπεζα στις ΗΠΑ με βάση τα περιουσιακά στοιχεία.

Στο πεδίο των συναλλαγών, λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,95% στις 28,765.89 μονάδες, ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,60% στις 3,504.07 μονάδες και ο Nasdaq ψηλότερα κατά 0,40% στις 11,760.20 μονάδες.