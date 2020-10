ΗΠΑ : Γυναίκα αντιμετωπίζει την πρώτη ομοσπονδιακή εκτέλεση από το 1953

Η Lisa Montgomery στραγγάλισε μια έγκυο γυναίκα στο Μισσούρι πριν αποκόψει και απαγάγει το μωρό της το 2004.

Πρόκειται να υποβληθεί σε θανατηφόρο ένεση στην Ιντιάνα στις 8 Δεκεμβρίου. Η τελευταία γυναίκα που εκτελέστηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ήταν η Bonnie Heady, η οποία πέθανε σε θάλαμο αερίου στο Missouri το 1953, σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφοριών για τη Θανατική ποινή.

Η ομοσπονδιακή εκτέλεση του Μπράντον Μπερνάρντ, ο οποίος με τους συνεργούς του δολοφόνησε δύο υπουργούς νεολαίας το 1999, έχει επίσης προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.

Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Γουίλιαμ Μπαρ είπε ότι τα εγκλήματα ήταν «ιδιαίτερα φρικτές δολοφονίες». Πέρυσι, η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις ομοσπονδιακές εκτελέσεις.

Τον Δεκέμβριο του 2004, η Montgomery οδήγησε από το Κάνσας στο σπίτι της Bobbie Jo Stinnett, στο Missouri, υποτίθεται για να αγοράσει ένα κουτάβι, σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Μόλις μπήκε μεσα στην κατοικία, η Montgomery επιτέθηκε και στραγγάλισε τον τη Stinnett – η οποία ήταν οκτώ μηνών έγκυος – έως ότου το θύμα έχασε τη συνείδησή του», λέει.

«Χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι κουζίνας, η Montgomery έκοψε στη συνέχεια την κοιλιά της Stinnett, αναγκάζοντάς την να ξανα-αποκτήσει συνείδηση. Ακολούθησε ένας «πόλεμος» και η Montgomery στραγγάλισε τη Stinnett. Έπειτα αφαίρεσε το μωρό από το σώμα της Stinnett, πήρε το μωρό μαζί της και προσπάθησε να το περάσει ως δικό της».

Το 2007, μια κριτική επιτροπή διαπίστωσε ένοχη τη Montgomery για ομοσπονδιακή απαγωγή που οδήγησε σε θάνατο και συνέστησε ομόφωνα μια θανατική ποινή. Αλλά οι δικηγόροι της Montgomery λένε ότι υπέστη εγκεφαλική βλάβη από ξυλοδαρμούς ως παιδί και δεν είναι εγκεφαλικά καλά, οπότε δεν πρέπει να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή.

Σύμφωνα με το σύστημα δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα εγκλήματα μπορούν να δικάζονται είτε σε ομοσπονδιακά δικαστήρια, σε εθνικό επίπεδο, είτε σε κρατικά δικαστήρια, σε περιφερειακό επίπεδο.

Ορισμένα εγκλήματα, όπως η παραχάραξη νομισμάτων ή η κλοπή αλληλογραφίας, δικάζονται αυτόματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο κλπ.

Άλλοι μπορούν να δικάζονται σε ομοσπονδιακά δικαστήρια βάσει της σοβαρότητας των εγκλημάτων.

Η κυβέρνηση Τραμπ είπε ότι θα επαναλάβει τις ομοσπονδιακές εκτελέσεις μετά από μεγάλο χρονικό διάλειμμα πέρυσι. Σε μια δήλωση εκείνη την εποχή, ο γενικός εισαγγελέας είπε: «Υπό τις διοικήσεις και των δύο μερών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε τη θανατική ποινή κατά των χειρότερων εγκληματιών».

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί το κράτος δικαίου – και οφείλουμε στα θύματα και τις οικογένειές τους να συνεχίσουμε την ποινή που επιβάλλει το δικαστικό μας σύστημα».

US woman faces first federal execution since 1953 https://t.co/V36v9JI6sH

— BBC News (World) (@BBCWorld) October 18, 2020