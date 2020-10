ΗΠΑ : Διερευνούν εάν η Ρωσία σχετίζεται με προσπάθεια παραπληροφόρησης κατά του Μπάιντεν

Οι αμερικανικές αρχές ερευνούν εάν πρόσφατα δημοσιευμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποσκοπούν στην περιγραφή των επιχειρηματικών συναλλαγών του γιου του Joe Biden στην Ουκρανία και την Κίνα συνδέονται με μια συνεχιζόμενη ρωσική προσπάθεια, παραπληροφόρησης που στοχεύει την εκστρατεία του πρώην αντιπροέδρου, ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ και μια πηγή του Κογκρέσου είπαν σχετικά με το θέμα.

Η συντηρητική τάση της New York Post ισχυρίστηκε σε μια σειρά άρθρων αυτήν την εβδομάδα ότι έλαβε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «smoking-gun» για τον Hunter Biden και τις συναλλαγές του στην Ουκρανία. Το CNN δεν έχει προσδιορίσει την αυθεντικότητα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμμαχοί του έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το θέμα για να λεηλατήσουν τους υποστηρικτές του Μπάιντεν τον τελευταίο χρόνο και χρησιμοποίησαν τα πρόσφατα άρθρα για να επιτεθούν στους Μπάιντεν τις τελευταίες εβδομάδες των προεδρικών εκλογών.

Οι συγκεκριμένοι νέοι ισχυρισμοί αγγίζουν τα ίδια θέματα με την τρέχουσα εκστρατεία παραπληροφόρησης του Κρεμλίνου κατά των Μπάιντεν, για την οποία η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών είπε ότι αυτό το καλοκαίρι είχε ως στόχο να αποδυναμώσει την υποψηφιότητα του Μπάιντεν εναντίον του Τραμπ.

Το FBI ηγείται της έρευνας, ανέφερε η επίσημη πηγή του Κογκρέσου. Η NBC ανέφερε πρώτα την έρευνα. Ο έλεγχος αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για τη ρωσική παραπληροφόρηση που χρονολογείται από πιο πριν.

Η φερόμενη εκστρατεία παραπληροφόρησης έχει ως στόχο να συνδέσει τον πρώην αντιπρόεδρο στις σχέσεις του γιου του με την ουκρανική εταιρεία ενέργειας Burisma, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Η New York Post αναφέρει ότι έλαβε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω δύο εμπιστευτικών του Τραμπ: ο προσωπικός του δικηγόρος Rudy Giuliani και ο πρώην επικεφαλής στρατηγικός του Steve Bannon.

Ο Giuliani έχει συνεργαστεί ανοιχτά με έναν γνωστό Ρώσο πράκτορα για την προώθηση της παραπληροφόρησης σχετικά με τους Bidens.

Η Washington Post ανέφερε την Πέμπτη ότι ο Λευκός Οίκος, και ο Τραμπ προσωπικά, προειδοποιήθηκαν το 2019 ότι ο Giuliani «χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει τη Ρωσική παραπληροφόρηση» στον Πρόεδρο.

Ξεχωριστά, ο Bannon κατηγορήθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για ενορχήστρωση ενός προγράμματος απάτης εκατομμυρίων δολαρίων και κατηγορείται για εξαπάτηση χιλιάδων δωρητών στον μη κερδοσκοπικό του οργανισμό.

Σε συνέντευξη στο Fox News την Παρασκευή, ο Giuliani είπε ότι ο Τραμπ δεν του ανέφερε ποτέ την προειδοποίηση και ότι δεν του έχουν πει αξιωματούχοι των ΗΠΑ ότι παραδίδει ρωσική παραπληροφόρηση.

