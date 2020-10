Μελβούρνη : Περιορίζονται τα μέτρα του lock-down λόγω της σταδιακής μείωσης των κρουσμάτων COVID-19

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, η Μελβούρνη, έχει χαλαρώσει τους περιορισμούς lock-down καθώς τα ενεργά κρούσματα COVID-19 συνεχίζουν να μειώνονται.

Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής, οι κάτοικοι της Μελβούρνης δε θα αντιμετωπίζουν πλέον όρια στο χρόνο που μπορούν να περάσουν μακριά από τα σπίτια τους για εκπαίδευση ή αναψυχή.

Οι προηγούμενοι περιορισμοί που επιτρέπουν στους Melburnians να ταξιδεύουν μόνο 5 χιλιόμετρα (3 μίλια) από το σπίτι θα αυξηθούν τα μεσάνυχτα στα 25 χιλιόμετρα (15 μίλια).

Επιτρέπονται εξωτερικές μαζώξεις έως και 10 ατόμων από δύο νοικοκυριά και το γκολφ και το τένις μπορούν να συνεχιστούν.

Η πολιτεία της Βικτώριας ανέφερε μόνο δύο νέες περιπτώσεις COVID-19 την Κυριακή και κανέναν θάνατο. Ο κυλιόμενος μέσος όρος των 14 ημερών των περιπτώσεων μειώθηκε σε οκτώ, ο χαμηλότερος σε τέσσερις μήνες.

Υπήρχαν μόνο 137 ενεργά περιστατικά σε όλη την πολιτεία της Βικτώριας την Κυριακή, με 12 άτομα να λαμβάνουν νοσοκομειακή περίθαλψη, κανένα σε εντατική θεραπεία. Οι κανονισμοί θα χαλαρώσουν περαιτέρω στις 2 Νοεμβρίου με το μερικό άνοιγμα εκ νέου καταστημάτων, μπαρ και εστιατορίων.

