Φιλ Κόλινς κατά Τραμπ – Του απαγορεύει να χρησιμοποιεί το «In the air tonight» στις συγκεντρώσεις

Ο Φιλ Κόλινς δεν θέλει να ακούσει το «In The Air Tonight» σε ακόμη μία προεκλογική συγκέντρωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Άγγλος τραγουδιστής – τραγουδοποιός και ντράμερ έστειλε επιστολή για παύση μετάδοσης της μεγάλης επιτυχίας του που κυκλοφόρησε το 1981 , όταν το τραγούδι του ακούστηκε στη συγκέντρωση στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, στο Ντε Μόιν της Αϊόβα την Τετάρτη.

«Ναι, γνωρίζουμε καλά τη χρήση του τραγουδιού στην εκστρατεία του Τραμπ και έχουμε ήδη εκδώσει διαταγή «παύσης και διακοπής» μέσω των δικηγόρων μας που συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση» δήλωσε ο εκπρόσωπος του αρχηγού των Genesis.

Ο Νιλ Γιανγκ και τα συγκροτήματα Dexys Midnight Runners, Panic! At The Disco, The Rolling Stones, Linkin Park έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη ή έχουν προειδοποιήσει ότι θα πάρουν μέτρα για να μην ακούγεται η μουσική τους στην προεκλογική καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα φέτος, ο Νιλ Γιανγκ έγραψε μια ανοιχτή επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ, λέγοντας ότι δεν θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για τη χρήση του «Rockin In The Free World» στην εκστρατεία του Τραμπ, επειδή δεν θέλει να παρεμποδίσει τις κυβερνητικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο Καναδo-Αμερικανός τραγουδιστής- τραγουδοποιός είπε μετά ότι «άλλαξε γνώμη» σχετικά με τη στάση του, γράφοντας: «Φανταστείτε πώς είναι να ακούτε το «Rockin In The Free World» μετά την ομιλία του συγκεκριμένου προέδρου, σαν να είναι το τραγούδι του» συνέχισε. «Δεν το έγραψα για αυτό» πρόσθεσε.

