Συγκλονιστικό βίντεο : Η στιγμή της πολύνεκρης πυραυλικής επίθεσης στην Γκαντσά του Αζερμπαϊτζάν

Κατέγραφαν σε βίντεο την πανοραμική νυχτερινή εικόνα της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης Γκαντσά του Αζερμπαϊτζάν όταν ξαφνικά μπροστά στα μάτια τους εξερράγη ο πύραυλος που ισοπέδωσε μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής πολυκατοικία και έγινε αιτία τουλάχιστον 12 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 40 ακόμη να τραυματιστούν.

Τουλάχιστον «12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 40 τραυματίστηκαν», ενώ «πολιτικές υποδομές και οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές» εξαιτίας αυτής της «πυραυλικής επίθεσης εναντίον αμάχων», ανέφερε η εισαγγελία της χώρας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik.

Από την πυραυλική επίθεση ισοπεδώθηκε πολυκατοικία (φωτογραφία twitter/HikmetHajiyev)

Η πολυκατοικία ισοπεδώθηκε και ακολούθησαν σκηνές φρίκης καθώς τα συνεργεία διάσωσης ανέσυραν ανθρώπινα μέλη από τα συντρίμμια και ακρωτηριασμένους ανθρώπους.

«Αθώοι πολίτες στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Αζερμπαϊτζάν βρίσκονται υπό την αδιάκριτη και στοχευμένη πυραυλική επίθεση της Αρμενίας» ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter ο Χικμάτ Χατζίεφ, σύμβουλος του προέδρου του Αζερπαϊτζάν.

«Οι ανήθικες εκκλήσεις για εκεχειρία για ανθρωπιστικούς σκοπούς θα έπρεπε να βλέπουν αυτά τα εγκλήματα πολέμου της # Αρμενίας. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες καταστράφηκαν περισσότερα από 20 σπίτια» πρόσθεσε ο Χατζίεφ.

Innocent civilians in the second biggest city of Azerbaijan are under the indiscriminate and targeted missile attack of Armenia. Unscrupulous calls for humanitarian ceasefire should see these war crimes of #Armenia. According to initial info more than 20 houses destroyed. pic.twitter.com/fznh82kqur

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020