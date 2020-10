Trump: Ο καπιταλισμός των “φίλων”

Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια, αλλά η φοροαποφυγή και το βαθύ χρέος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έρχονται τελικά στο φώς, όπως και οι πολλές πράξεις αυτοεξυπηρέτησης και οι προσπάθειές του να ωφελήσει τα “φιλαράκια” του.

Κάτω από τον Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να εμπεδώνουν τον καπιταλισμό «των φίλων», όπου οι πολιτικοί ηγέτες επεκτείνουν τα οφέλη και την προστασία στις επιχειρήσεις με αντάλλαγμα την πολιτική συγκατάθεση και τις οικονομικές ευνοίες.

Κάτω από τέτοιες ρυθμίσεις, οι οποίες συνήθως συνδέονται με μετα-αποικιακά και μετα-κομμουνιστικά κράτη, οι «cronies» είναι οι «φίλοι» που υποστηρίζουν και χρηματοδοτούν αυταρχικούς ηγέτες.

Σε αντάλλαγμα για συνεισφορές καμπάνιας και άλλα κεφάλαια, τους απονέμονται θέσεις μονοπωλίου, ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις, προστασία έναντι ανταγωνιστικών εισαγωγών και δασμολογικές απαλλαγές που δεν επεκτείνονται στους ανταγωνιστές τους. Ο όρος «καπιταλισμός» γίνεται εσφαλμένος: Αν και η οικονομική δραστηριότητα ασκείται στον ιδιωτικό τομέα, η κερδοφορία εξαρτάται από ανταμοιβές και κυρώσεις από πολιτικούς ηγέτες, όχι από την οικονομική αποδοτικότητα ή την ικανοποίηση των πελατών.

Ένα πρωταρχικό παράδειγμα του σύγχρονου καπιταλισμού της κρίσης βρίσκεται στη Ρωσία υπό τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου ολόκληρη η οικονομία λειτουργεί ως σύστημα αμοιβαίας υποστήριξης για πλούσιους ολιγάρχες και το Κρεμλίνο. Ωστόσο, πολλές άλλες χώρες εμπίπτουν επίσης στο φάσμα του καπιταλισμού και κάθε μία ξεχωρίζει από τις οικονομίες όπου ο ανταγωνισμός, τα δικαιώματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού τείνουν να επιφέρουν σταθερές βελτιώσεις στο βιοτικό επίπεδο και την οικονομική ανάπτυξη.

Ένα «ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού» – όπου όλοι οι οικονομικοί παράγοντες τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με το νόμο – είναι ακριβώς αυτό που λείπουν τα συστήματα στο στενό-καπιταλιστικό φάσμα. Όταν ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο απαιτεί αποζημίωση των κυβερνητικών αρχών, η συνολική οικονομική απόδοση αναπόφευκτα επιδεινώνεται, ακόμη και αν βελτιωθεί η αποδοτικότητα. Ιδιαίτερα στις πλούσιες σε φυσικούς πόρους χώρες, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να εισπράττουν τον πλούτο μέσω διακανονισμών καπιταλισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ανάπτυξη είναι συχνά αργή ή ανύπαρκτη, αλλά το σύστημα παραμένει επειδή οι κυβερνήτες μπορούν να πάρουν αρκετά για να αγοράσουν δημόσια συγκατάθεση – ή τουλάχιστον την πίστη βασικών εκλογικών περιφερειών όπως ο στρατός. Η Βενεζουέλα είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση.

Από τότε που ο Τραμπ εμφανίστηκε ως προεδρικός υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών το 2016, ο καπιταλισμός των «φίλων» έχει εκτοξευτεί στις ΗΠΑ. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η άμεση, προσωπική συμμετοχή του Τραμπ σε κανονιστικές ενέργειες εναντίον της κινεζικής εταιρείας κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης TikTok. Αφού κάλεσε αρχικά την επανεξέταση της εθνικής ασφάλειας των δραστηριοτήτων της εταιρείας στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι θα την απαγόρευε εντελώς εκτός αν μια εταιρεία των ΗΠΑ την αποκτούσε. Για αρκετές εβδομάδες αυτό το καλοκαίρι, ο Τραμπ φάνηκε να υποστηρίζει την προσπάθεια της Microsoft να αγοράσει την εταιρεία, ισχυριζόμενος ότι ένα σημαντικό μερίδιο της τιμής εξαγοράς θα πήγαινε στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Πιο πρόσφατα, ο Λευκός Οίκος ενέκρινε μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία η Oracle και η Walmart απέκτησαν μειοψηφικό μερίδιο στην εταιρεία. Αυξάνοντας ακόμα περισσότερες κόκκινες σημαίες, το - αναφέρει ότι ο πρόεδρος και ιδρυτής της Oracle, Larry Ellison, δωρίζει 250.000 δολάρια σε μια επιτροπή πολιτικής δράσης για τον γερουσιαστή των ΗΠΑ, Lindsey Graham, της Νότιας Καρολίνας – έναν από τους πιο πιστούς πολιτικούς συμμάχους του Trump – την «ίδια μέρα» που ανακοίνωθηκε ότι επιλέχθηκε ως «αξιόπιστος πάροχος τεχνολογίας» της TikTok στις ΗΠΑ. “

Φυσικά, δεν υπάρχει νόμος των ΗΠΑ σύμφωνα με τον οποίο τα έσοδα μιας ιδιωτικής πώλησης θα πήγαιναν στο Υπουργείο Οικονομικών. Όπως επεσήμανε το συντακτικό συμβούλιο της Washington Post, «Ο πρόεδρος έκανε στην ουσία μια παρακμή, απειλώντας με ένα κλείσιμο και έπειτα έδωσε την ευλογία του σε μια συμφωνία ιδιωτικών επιχειρήσεων».

Για να μην θεωρήσει κανείς το σενάριο TikTok ως μεμονωμένη περίπτωση προεδρικής παρέμβασης στην οικονομία, θα μπορούσε κανείς να αναφέρει πολλά άλλα παραδείγματα. Το 2016 και το 2017, ο Trump πίεσε τη Ford Motor Company να ακυρώσει τα σχέδια για άνοιγμα εργοστασίου αυτοκινήτων στο Μεξικό. Ο Economist χαρακτήρισε τις απειλές του Trump εναντίον της εταιρείας ως «απόλυτη ντροπή», ενώ ο αρθρογράφος της Washington Post, Sebastian Mallaby, σημείωσε ότι «Το μόνο νήμα συνέπειας είναι ότι θέλει ο κόσμος να γνωρίζει ότι μπορεί να καταστρέψει τις εταιρείες με την ιδιοτροπία του».

Ο Trump πίεσε επίσης τον κατασκευαστή κλιματιστικων Carrier να μην μεταφέρει εργοστάσιο στο Μεξικό. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, οι απειλές του Τραμπ απέτυχαν, ακόμη και όταν συνέχισε να διεκδικεί δημοσιότητα για «διάσωση» εκατοντάδων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ. Ομοίως, το 2017, ο Τραμπ καυχιέται ότι είχε πείσει την FoxConn να επενδύσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ουισκόνσιν και να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας σε αντάλλαγμα φορολογικών ελαφρύνσεων. Αυτές οι θέσεις εργασίας δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί και η FoxConn ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τα σχέδιά της άλλαξαν. Και πιο πρόσφατα, ο Τραμπ ξεχώρισε την εμβληματική αμερικανική μοτοσικλέτα Harley-Davidson για την απόφασή της να μεταφέρει την παραγωγή στο εξωτερικό ως απάντηση στον εμπορικό του πόλεμο.

Ο Τραμπ κάποτε αποκαλούσε τον εαυτό του «Tariff Man» και οι δασμοί είναι πράγματι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την απειλή και την επιβράβευση των επιχειρήσεων. Οι δασμοί χάλυβα των ΗΠΑ είναι ένα παράδειγμα. Όταν η κυβέρνηση Trump επέβαλε εισφορά 25% στον εισαγόμενο χάλυβα το 2018, ξεκίνησε επίσης ένα πρόγραμμα για μεμονωμένες εταιρείες να υποβάλουν αίτηση για εξαιρέσεις. Όπως είχαν προβλέψει πολλοί, από τότε η διοίκηση ευνόησε ορισμένες εταιρείες έναντι άλλων. Και όπως ανέφερε η Washington Post πέρυσι, «ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ στέλνει μεγάλες επιχειρήσεις στην K Street» (ένα όνομα για τη βιομηχανία lobbying των ΗΠΑ). Επιπλέον, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επέκτεινε τους δασμούς της στις εισαγωγές από την Κίνα, επέλεξε νικητές και ηττημένους αποφασίζοντας ποια προϊόντα θα συμπεριληφθούν.

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί ανησυχούν για την επιρροή του χρήματος στην πολιτική, είναι εκπληκτικό πόσοι άνθρωποι αγνοούν τους κινδύνους αυτών των άλλων μορφών διαφθοράς. Η οικονομία των ΗΠΑ υπήρξε ιστορικά από τις πιο παραγωγικές στον κόσμο, διότι παρείχε λογικά ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Αλλά κάτω από τη διοίκηση του Τραμπ, ο καπιταλισμός των «φίλων»έχει ριζώσει, και τώρα θα πρέπει να ξεριζωθεί. Διαφορετικά, η αμερικανική οικονομία θα συνεχίσει να μικραίνει, ενώ οι απατεώνες θα «φουσκώνουν» τις τσέπες τους.

