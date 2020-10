Σύσσωμη η Ευρώπη στο πλευρό του Μακρόν μετά τις προκλήσεις Ερντογάν

Όλη η Ευρώπη τάσσεται στο πλευρό του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν μετά τις προκλητικές δηλώσεις και τις επαναλαμβανόμενες ύβρεις του Τούρκου ομολόγου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανάρτησε στο Twitter μία σειρά από μυνήματα, καταλήγοντας στη «γροθιά της ένωσης», τονίζοντας την ενότητα της Ευρώπης στη συγκεκριμένη συγκυρία και ενώ η τουρκική προκλητικότητα ενισχύεται, ιδιαίτερα απέναντι στην Ελλάδα και την Τουρκία.

«Την ελευθερία, την αγαπάμε με πάθος, την ισότητα, την εγγυόμαστε, την αδελφοσύνη, τη ζούμε έντονα. Τίποτα δεν θα μας κάνει να υποχωρήσουμε, ποτέ.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας καταφέρθηκε εκ νέου σήμερα εναντίον του Γάλλου ομολόγου του, οι πρόσφατες δηλώσεις του οποίου για το Ισλάμ έχουν πυροδοτήσει έντονες επικρίσεις, διαδηλώσεις και καλέσματα για μποϊκοτάζ στα γαλλικά προϊόντα στον μουσουλμανικό κόσμο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε στο Twitter τη φράση «Είμαστε ένα» στα αγγλικά (“We are ONE”), με υπότιτλο «είμαστε ενωμένοι». Η φράση “We are one” πρωταγωνιστεί στο τραγούδι “One”, του συγκροτήματος U2, το οποίο επέλεξε η οικογένεια του Σαμιέλ Πατί να ακουστεί στην τελετή μνήμης, την περασμένη Τετάρτη στη Σορβόνη, στον καθηγητή που δολοφονήθηκε από έναν ισλαμιστή.

Την πλήρη υποστήριξή του στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν ο οποίος δέχθηκε φραστική επίθεση από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα αγγλικά, στο τουίτερ.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός αναφέρει:

“Οι προσωπικές προσβολές κατά του Προέδρου Μακρόν και η ρητορική μίσους που στοχεύει τη Γαλλία από την τουρκική ηγεσία είναι απαράδεκτη, τροφοδοτεί το θρησκευτικό μίσος και υπονομεύει την ειρηνική συνύπαρξη” Πλήρης υποστήριξη και αλληλεγγύη προς@EmmanuelMacron και τον γαλλικό λαό, που εξακολουθεί να θρηνεί μετά από ένα στυγερό έγκλημα”.

Personal insults against President Macron and hate speech targeting France by the Turkish leadership is unacceptable, fuels religious hatred and undermines peaceful coexistence. Full support and solidarity to @EmmanuelMacron and the French people, still mourning a heinous crime.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 25, 2020