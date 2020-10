ΗΠΑ-Ανώτατο Δικαστήριο: Εκρίθηκε ο διορισμός της Έιμι Κόνι Μπάρετ- Νίκη για Τραμπ (βίντεο)

Η Γερουσία ενέκρινε με οριακή πλειοψηφία (52 ψήφοι υπέρ έναντι 48 κατά) τον διορισμό της Έιμι Κόνι Μπάρετ στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται νίκη με τεράστια σημασία για τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οκτώ ημέρες προτού διεξαχθούν οι εκλογές.

Στην ψηφοφορία τηρήθηκαν γενικά οι κομματικές γραμμές, με μόνο μία ρεπουμπλικάνα γερουσιάστρια να την παραβαίνει. Η έγκριση του διορισμού της Μπάρετ, που πρακτικά είναι ισόβιος, σηματοδοτεί τη μεταβολή της ισορροπίας ισχύος στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου πλέον οι συντηρητικοί έχουν καθαρή υπεροχή (6-3).

BREAKING: Amy Coney Barrett takes part in swearing-in ceremony at the White House after being confirmed to the Supreme Court. https://t.co/6YvFI9fkZs pic.twitter.com/1vparjwgJo

Η προσθήκη της Μπάρετ, πολύ θρησκευόμενης χριστιανής, πολέμιας της άμβλωσης, στο Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς και οι ευρύτερες αλλαγές στη σύνθεση των ομοσπονδιακών δικαστηρίων με τους διορισμούς συντηρητικών, προβάλλεται από αρκετούς Ρεπουμπλικάνους ως ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα διαρκείας του Τραμπ, με τη συμβολή του επικεφαλής της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ.

«Υπόσχομαι σε εσάς και στον αμερικανικό λαό ότι θα εκπληρώσω τα καθήκοντά μου όσο καλύτερα μπορώ» είπε η Μπάρετ μετά την ορκωμοσία της.

Amy Coney Barrett thanks the Senate for “giving its consent to my appointment” to the Supreme Court: “I pledge to you and to the American people that I will discharge my duties to the very best of my ability.” https://t.co/6YvFI9fkZs pic.twitter.com/WWl7YRIJTT

— ABC News (@ABC) October 27, 2020