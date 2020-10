Παρίσι : Εκκενώθηκε η Αψίδα του Θριάμβου έπειτα από προειδοποίηση για βόμβα

Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι μετά από πληροφορίες για βόμβα στην Αψίδα του Θριάμβου.

Η περιοχή γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου στο κέντρο του Παρισιού εκκενώθηκε μετά από προειδοποίηση για βόμβα, δήλωσε η αστυνομία.

Όπως ανέφερε η αστυνομία του Παρισιού, η εκκένωση στην περιοχή ξεκίνησε περίπου στις 15:00 τοπική ώρα, αφού η αστυνομία δέχτηκε τη σχετική πληροφορία.

Δείτε βίντεο από την εκκένωση της περιοχής:

BREAKING – Arc de Triomphe in #Paris evacuated after a bomb threat. A large perimeter around the monument is now secured by police units.pic.twitter.com/EOVL6CaVXe — Disclose.tv (@disclosetv) October 27, 2020

Bomb threat at the Arc de Triomphe, in #Paris , #France. The area around the scene has been evacuated including metro stations and part of the #ChampsElyséespic.twitter.com/8kNCkC0MFS — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) October 27, 2020

Βρέθηκε και σακούλα με σφαίρες

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, βρέθηκε και μια σακούλα γεμάτη σφαίρες στο Πεδίο του Άρεως, το πάρκο που βρίσκεται δίπλα στον Πύργο του Άιφελ.