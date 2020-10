Γερμανία : Σε μερικό lockdown από τις 2 Νοεμβρίου

Φρένο στον κοροναϊό επιχειρεί να βάλει η γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, η οποία έπειτα από συμφωνία με τους πρωθυπουργούς των ομόσπονδων κρατιδίων, αποφάσισε την εφαρμογή μερικού lockdown στη χώρα.

Όπως μετέδωσε το πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ARD, η καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ και οι πρωθυπουργοί των ομόσπονδων κρατιδίων, συμφώνησαν στην ανάγκη να επιβληθεί κάποιου είδους περιορισμός επαφών εντός Νοεμβρίου, ξεκινώντας από τις 2 Νοεμβρίου.

Η κυρία Μέρκελ έκανε λόγο για μια «πολύ δύσκολη μέρα» και, ανακοινώνοντας τα νέα μέτρα περιορισμού, μίλησε για εκθετική αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων του κορονοϊού, ενώ τόνισε ότι «η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και πρέπει να δράσουμε – και μάλιστα τώρα!».

Ομοσπονδία και κρατίδια έχουν ως πρώτη προτεραιότητα την υγεία, την εργασία και την οικονομική κατάσταση των ανθρώπων, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψή της με τους πρωθυπουργούς των 16 ομόσπονδων κρατιδίων, από την προσεχή Δευτέρα κλείνουν όλες οι επιχειρήσεις εστίασης και θα μπορούν πλέον να εξυπηρετούν πελάτες μόνο με προϊόντα σε πακέτο.

BREAKING: Starting Monday, restaurants in Germany will close until the end of November as part of a shutdown aimed at curbing a second wave of coronavirus infections.

Schools and kindergartens will remain open.

— DW News (@dwnews) October 28, 2020