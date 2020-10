ΗΠΑ-Εκλογές: Η Μελάνια στην πρώτη της εμφάνιση αστειεύεται για τον Τραμπ (βίντεο)

Η Μελάνια Τραμπ έκανε την πρώτη της εμφάνιση την Τρίτη 27 Οκτωβρίου στο Atglen, κεντρική πολιτεία της Πενσυλβανίας και εξέφρασε την υποστήριξή της στα θύματα της πανδημίας, στα οποία όπως είπε συμπεριλαμβάνεται και η ίδια με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Μάλιστα κατά την ομιλία της τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που ο Πρόεδρος έρχεται σε καθημερινή επαφή με τους πολίτες μέσα από τα social media. «Δεν συμφωνώ πάντα με τον τρόπο που τα λέει τα πράγματα», είπε η Πρώτη Κυρία, προκαλώντας γέλιο από το πλήθος «αλλά είναι σημαντικό για αυτόν να μιλήσει απευθείας με τους ανθρώπους που υπηρετεί» , συμπλήρωσε για την χρήση του Twitter από τον Ντοναλντ Τραμπ

Μήνυμα συμπόνιας

Ήταν η πρώτη φορά, την Τρίτη, που το 50χρονο πρώην μοντέλο που γεννήθηκε στη Σλοβενία, πραγματοποίησε ταξίδι εκστρατείας για την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, από την ανακοίνωση της εκστρατείας του τον Ιούνιο του 2019.

Η Μελάνια Τραμπ είχε ακυρώσει την περασμένη εβδομάδα μια συνάντηση με τον σύζυγό της λόγω « επίμονου βήχα» . Είχε διαγνωστεί θετικη στην Covid-19, μαζί με τον σύζυγό της το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου.

Melania Trump in Pennsylvania: “Thank you for the all the love you gave us when our family was diagnosed with COVID-19. We are feeling so much better now thanks to healthy living and some of the amazing therapeutic options available in our country.” https://t.co/dlmHTmd8jP pic.twitter.com/w5N2oXBrLd

— ABC News Politics (@ABCPolitics) October 27, 2020