Κοροναϊός : Βγήκε από την εντατική η Σοφί Βιλμές

Εξιτήριο από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας που νοσηλευόταν με κοροναϊό πήρε η υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Σοφί Βιλμές.

«Η κατάστασή μου, μου επιτρέπει να βγω από την εντατική, αλλά θα παραμείνω στο νοσοκομείο για λίγο. Τα πολλά μηνύματα αγάπης και υποστήριξής σας με άγγιξαν πολύ και μου έδωσαν δύναμη» έγραψε στο Twitter της η πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου.

Η Σοφί Βιλμές συμπλήρωσε: «Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλο το νοσηλευτικό προσωπικό που επιδεικνύει τεράστια αφοσίωση και επαγγελματισμό σε καθημερινή βάση. Ας τους βοηθήσουμε να μας φροντίσουν. Και φροντίστε τον εαυτό σας. Μείνε σπίτι».

Mijn gezondheidstoestand laat toe dat ik de intensieve zorg verlaat, maar ik blijf nog even in het ziekenhuis. Jullie vele berichtjes van steun en sympathie hebben me geraakt en kracht gegeven.

— Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) October 28, 2020