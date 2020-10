Κοροναϊός : Νέα αυστηρότερα μέτρα ανακοινώνει η ΕΕ

Καμπανάκι κινδύνου για τη ραγδαία εξάπλωση του κοροναϊού στην Ευρώπη σήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντας πολύ ανησυχητική την κατάσταση.

«Αποφύγετε τις συγκεντρώσεις με πολλά άτομα, τον συνωστισμό και τους χώρους με κακό εξαερισμό» δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοινώνοντας νέα συμπληρωματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μία μέρα πριν την τηλεδιάσκεψη των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για την ανακοπή του δεύτερου κύματος κοροναϊού.

«Τα κρούσματα θα αυξηθούν γρήγορα τις επόμενες 2-3 εβδομάδες» είπε και πρόσθεσε ότι σε σύγκριση με το πρώτο κύμα της Άνοιξης, όλα τα κράτη μέλη επηρεάστηκαν και υπάρχει κόπωση στον πληθυσμό».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι παρατείνεται για άλλους έξι μήνες η εξαίρεση του ΦΠΑ για αγορές εμβολίων και τεστ, ενώ παράλληλα πρέπει να συνεργαστούν όλα τα κράτη – μέλη για να υπάρξει ένα κοινό, ευρωπαϊκό, σύστημα για να διευκολύνονται τα αεροπορικά ταξίδια, το οποίο θα έχει τις εξής παραμέτρους:

-Κοινό πρωτόκολλο (PLF) για τη διεξαγωγή τεστ που θα ξεκινά από τα αεροπορικά ταξίδια

-Ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους κανόνες καραντίνας

-Κοινή καθοδήγηση για τους ταξιδιώτες για μια κοινή ψηφιακή βάση δεδομένων

Η Επιτροπή επανέλαβε επίσης την έκκλησή της προς τις κυβερνήσεις της ΕΕ να επινοήσουν γρήγορα στρατηγικές εμβολιασμού έτσι ώστε τα πιο ευάλωτα άτομα να μπορούν να έχουν γρήγορη πρόσβαση στα εμβόλια της COVID-19 όταν θα είναι διαθέσιμα.



Η πρόεδρος της Κομισιόν επεσήμανε ότι «τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι πολύ διαφορετικά. Πολλά εξαρτώνται από την ατομική μας ευθύνη και τη συνεργασία το εμβόλιο δεν είναι πανάκεια θα περάσουμε από πολλά στάδια πριν δούμε φως στην άκρη του τούνελ». Σύμφωνα με την ίδια, οι στρατηγικές εξόδου από την έκτακτη ανάγκη ήταν πολύ γρήγορες και τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο κύμα χωρίς να γνωρίζουμε εάν θα είναι το τελευταίο.

Αναφορικά με το εμβόλιο του κοροναϊού, η Φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε πως πρέπει να γίνουν πολλά στην προετοιμασία για τη διανομή ενός εμβολίου όταν γίνει διαθέσιμο. «Υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο θα είμαι πολύ ξεκάθαρη: δεν θα συμβιβαστούμε για την ασφάλεια των εμβολίων».

«Ας μην ξεχνάμε τη δέσμευσή μας για καθολική και δίκαιη πρόσβαση στα εμβόλια κοροναϊού για όλους», δήλωσε. «Κανείς δεν θα είναι ασφαλής, έως ότου όλοι να είναι ασφαλείς», τόνισε.

The #COVID19 situation is very serious. But we can slow down the spread of the virus if everyone takes responsibility. We have learnt from the 1st wave. Today we’re stepping up our common response.https://t.co/xAFxBWxEMk

Τα 8 νέα μέτρα που ανακοίνωσε η Κομισιόν

Διασφάλιση της ροής πληροφοριών για τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν όλα τα σχετικά δεδομένα στο ECDC και στην Επιτροπή χρησιμοποιώντας κοινά κριτήρια.

Θα δημιουργηθεί μια αναβαθμισμένη διαδικτυακή πύλη του ECDC για τη συγκέντρωση όλων των βασικών δεδομένων έως τον Απρίλιο του 2021.

Αποτελεσματικά και γρήγορα τεστ

Η Επιτροπή ρίχνει 100 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά rapid tests και την άμεση διάθεσή τους στα κράτη, βάσει μιας καθορισμένης στρατηγικής κατανομής.

Η Επιτροπή θα ξεκινήσει μια κοινή προμήθεια για τη διάθεση rapid tests.

Πλήρη χρήση εφαρμογών παρακολούθησης επαφών

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη εθνικών εφαρμογών ανίχνευσης και τη σύνδεσή τους με την European Federation Gateway Service.

Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν αποτελεσματικές και συμβατές εφαρμογές για ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο.

Αποτελεσματικός εμβολιασμός

Συμπεράσματα από την πρώτη επισκόπηση των εθνικών σχεδίων εμβολιασμού τον Νοέμβριο.

Δημιουργία πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί ως μέρος της στρατηγικής για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου.

Αποτελεσματική επικοινωνία με τους πολίτες

Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να ξαναρχίσουν επικοινωνιακές εκστρατείες προσαρμοσμένες στις τρέχουσες

κατάσταση.

Εξασφάλιση βασικών προμηθειών

Προώθηση νέας κοινής προμήθειας εξοπλισμού εμβολιασμού.

Αναστολή δασμών και ΦΠΑ επί των εισαγόμενων ιατρικών προμηθειών έως το τέλος του Απριλίου του 2021.

Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει γρήγορα την πρόταση για εξαιρέσεις για τα κιτ των τεστ και τα εμβόλια.

Διευκόλυνση ασφαλών ταξιδιών

Πλήρης εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2020 από τα μέλη Κράτη και περαιτέρω βήματα προς μια κοινή προσέγγιση σχετικά με τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με το ECDC και τα κράτη μέλη για μια κοινή προσέγγιση καραντίνας

Κοινή ψηφιακή φόρμα PLF τον Δεκέμβριο του 2020.

Μια εφαρμογή κινητών για το Re-open της ΕΕ που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες εβδομάδες.

Επανεξέταση των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την κοινή προσέγγιση για την ελεύθερη κυκλοφορία από όλα τα κράτη μέλη.

Επέκταση των πράσινων γεφυρών

Η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι πάνω από το 90% των σημείων διέλευσης των συνόρων θα είναι μόνιμα ανοιχτό για με ρόνο διέλευσης κάτω των 15 λεπτών.

The coronavirus is stronger than ever.

The EU’s response needs to be stronger too.

We have set out additional steps to reinforce preparedness and response across Europe.

Only together can we beat the virus. #StrongerTogether

— European Commission (@EU_Commission) October 28, 2020