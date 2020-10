Γαλλία : Ο Τραμπ καταδικάζει τις απαράδεκτες «τρομοκρατικές επιθέσεις»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αλληλεγγύη του στη Γαλλία, μετά τη φονική επίθεση με μαχαίρι σε μια εκκλησία στη Νίκαια, καταδικάζοντας τις απαράδεκτες «τρομοκρατικές επιθέσεις».

«Βρισκόμαστε με όλη μας την καρδιά στο πλευρό των Γάλλων. Η Αμερική βρίσκεται στο πλευρό του παλαιότερου συμμάχου μας σε αυτήν τη μάχη», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter.

«Αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις εξτρεμιστών ισλαμιστών πρέπει να τερματιστούν αμέσως», συμπλήρωσε.

«Καμία χώρα, είτε πρόκειται για τη Γαλλία είτε για μια άλλη χώρα, δεν μπορεί να τις ανεχθεί πλέον!».

Our hearts are with the people of France. America stands with our oldest Ally in this fight. These Radical Islamic terrorist attacks must stop immediately. No country, France or otherwise can long put up with it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2020