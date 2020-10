Φον ντερ Λάιεν για κοροναϊό : Οι πολίτες ανησυχούν και δικαίως

Την ανάγκη για «υπομονή, πειθαρχία και αλληλεγγύη» με στόχο την επιβράδυνση της εξάπλωσης του κορονοϊού τονίζει η πρόεδρος της Κομισιόν η οποία συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών των 27 κρατών-μελών.

Ειδικότερα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τόνισε σε ανάρτησή της στο Twitter: «Απόψε συζητώ την κατάσταση του Covid-19 με τους ηγέτες της ΕΕ. Οι πολίτες ανησυχούν και κουράζονται, δικαίως».

«Αλλά χρειαζόμαστε υπομονή, πειθαρχία και αλληλεγγύη, για να επιβραδύνουμε την εξάπλωση αυτού του ιού» προσθέτει η επικεφαλής της Κομισιόν.

Tonight I am discussing the COVID-19 situation with EU leaders.

People are worried & tired, legitimately.

But we need patience, discipline and solidarity, to slow down the spread of this virus.

The EU is working hard on all aspects of the crisis. pic.twitter.com/FDemb29wHI

