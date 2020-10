Silver βραβείο για τη Eurolife FFH στα PEAK Awards 2020

H Eurolife FFH διακρίθηκε στα PEAK Performance Marketing Awards 2020, τα βραβεία που αναδεικνύουν τις πιο αποτελεσματικές και καινοτόμες πρακτικές στο Performance Marketing. Συγκεκριμένα, η εταιρεία απέσπασε το Silver Award στην κατηγορία Best Performance in B2B της ενότητας Best Performance per Industry για την πρωτοποριακή και 100% ψηφιακή καμπάνια επικοινωνίας για τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματά της.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρία, ακολουθώντας ένα roadmap για τον εντοπισμό των key decision makers για ένα ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και του προφίλ τους, σχεδίασε μια καμπάνια, με έμφαση στο LinkedIn και τις ιστοσελίδες από όπου οι άνθρωποι αυτοί επιλέγουν να ενημερωθούν. Η ευρεία, τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα διεθνή δεδομένα, χρήση του συγκεκριμένου social network, με σκοπό να αυξηθεί το brand awareness της εταιρείας για τη σύναψη ενός ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος, αποτέλεσε την επικοινωνιακή καινοτομία της καμπάνιας.

Το πλάνο της Eurolife FFH περιλάμβανε LinkedIn promoted posts, Inmail, Premium Display, GDN, Content Discovery Platforms και τη δημιουργία μιας dedicated landing page.

Τα αποτελέσματα ήταν παραπάνω από ενθαρρυντικά, καθώς η Διεύθυνση Πωλήσεων κατόρθωσε να πετύχει ρυθμούς νέας παραγωγής, κατά πολύ ανώτερους αυτών της αγοράς καταγράφοντας αύξηση στον αριθμό των ασφαλισμένων εταιρειών και στα παραγόμενα ασφάλιστρα.

«Το βραβείο αυτό αποτελεί μία σημαντική αναγνώριση της καινοτόμου στρατηγικής της Eurolife FFH για το σχεδιασμό ανάπτυξης των πωλήσεων των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων» δήλωσε σε συνέχεια της διάκρισης ο Λεωνίδας Σίδερης, Διευθυντής Δικτύων Πωλήσεων, Ομαδικών και Affinities, προσθέτοντας ότι «στη Eurolife FFH διερευνούμε καθημερινά νέους και καινοτόμους τρόπους, ώστε να αναπτυσσόμαστε συνεχώς. Στόχος μας είναι η προστιθέμενη αξία που πηγάζει από τη δημιουργικότητα και παράγει θετικά αποτελέσματα».

Ο Γιώργος Κασκαρέλης, Marketing & Promotions Head στη Eurolife FFH, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη βράβευση αυτή, καθώς ήρθε ως αναγνώριση μιας στοχευμένης καμπάνιας για μια πολύ συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία. Σχεδιάσαμε ένα συγκροτημένο πλάνο επικοινωνίας και, έχοντας αναλύσει όλα τα επιμέρους touchpoints, είδαμε τα αποτελέσματά του στους δείκτες μας. Τα Peak Awards είναι μια ευκαιρία για όλους μας να γνωρίσουμε τις καλές πρακτικές της αγοράς και να εμπνευστούμε για μελλοντικές ενέργειες. Ευχαριστούμε θερμά την κριτική επιτροπή και τους διοργανωτές για αυτήν την πολύ σημαντική διάκριση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ψηφιακή καμπάνια ήταν finalist στα LinkedIn Marketing Awards 2019 (EMEA και Βραζιλία), στην κατηγορία Best B2B Brand Campaign.

