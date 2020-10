Γαλλία : Μποτιλιάρισμα-ρεκόρ στο Παρίσι λίγο πριν εφαρμοστεί το lockdown

Εικόνες άνευ προηγουμένου εκτυλίχθηκαν το Παρίσι λίγες ώρες πριν τεθεί σε εφαρμογή το εθνικό lockdown.

Οι Γάλλοι φαίνεται πως μετά την ανακοίνωση για το δεύτερο «κλείσιμο» έσπευσαν να αδειάσουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ ενώ το βράδυ της Πέμπτης καταγράφηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο τόσο στο Παρίσι, όσο και σε άλλες πόλεις.

Στην πρωτεύουσα προκλήθηκε μποτιλιάρισμα που παρόμοιο του οι παρισιάνοι δεν είχαν ξαναδεί, με κίνηση 706 χιλιομέτρων στους δρόμους. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 525 χιλιόμετρα και είχε καταγραφεί το ίδιο διάστημα το 2019- στο τέλος της αργίας για τη γιορτή των Αγίων Πάντων στη Γαλλία- σύμφωνα με τη Le Parisien.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl

— Michael E. Webber (@MichaelEWebber) October 29, 2020