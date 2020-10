Επίθεση Γκρίνγουολντ στον Intercept : Λογόκριναν άρθρο μου που επέκρινε τον Μπάιντεν

Ο δημοσιογράφος-ερευνητής Γκλεν Γκρίνγουολντ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι αποχωρεί από τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο The Intercept, κατηγορώντας τη συντακτική του ομάδα ότι λογόκρινε άρθρο του για τον Τζο Μπάιντεν επειδή περιείχε επικρίσεις σε βάρος του δημοκρατικού υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Γκλεν Γκρίνγουολντ, γνωστός διότι συνέβαλε ιδίως στις αποκαλύψεις του Εντουαρντ Σνόουντεν για τα προγράμματα παρακολουθήσεων της αμερικανικής υπηρεσίας κατασκοπείας NSA το 2013, είναι ο ένας από τους τρεις συνιδρυτές του ιστοτόπου.

Ο 53χρονος δημοσιογράφος εξήγησε πως αποφάσισε να παραιτηθεί από τον ιστότοπο επειδή η συντακτική ομάδα του απαίτησε να διαγραφούν «όλα τα αποσπάσματα που επέκριναν» τον Τζο Μπάιντεν από άρθρο του για τον πρώην αντιπρόεδρο, όπως εξηγεί σε κείμενο που ανάρτησε σε προσωπικό του ιστότοπο.

«The final, precipitating cause is that The Intercept’s editors censored an article I wrote this week, refusing to publish it unless I remove all sections critical of Joe Biden, the candidate vehemently supported by all Intercept editors involved in this effort at suppression.»

