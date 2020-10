Βρετανία : Το προσωπικό του BBC θα πηγαίνει στο Pride αλλά όχι για ιδεολογικούς λόγους

Οι κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη ανέφεραν ότι οι υπάλληλοι του BBC News δεν πρέπει να παρευρίσκονται σε πορείες για «αμφιλεγόμενα ζητήματα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι δήλωσαν ότι σήμαινε ότι ενδέχεται να μη μπορούν να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις Pride, που υποστηρίζουν τα δικαιώματα των LGBTQ +.

Ωστόσο, ο κ. Davie είπε ότι οι δημοσιογράφοι θα μπορούσαν να παρευρεθούν εάν δεν «πάρουν θέση σε πολιτικοποιημένα ή αμφισβητούμενα θέματα». Άλλωστε είναι διαφορετικό το να παίρνουν απλά θέση, σε σχέση με το να ενημερώνουν και να διαλέγουν απόψεις.

Με στόχο τη διατήρηση της αμεροληψίας του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, η νέα καθοδήγηση είπε ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να «εκφράζουν προσωπική γνώμη για θέματα δημόσιας πολιτικής, πολιτικής ή αμφιλεγόμενων θεμάτων».

BBC staff can still attend Pride parades under new impartiality guidelines, director general Tim Davie says https://t.co/pjMaa5CCDU

— BBC News (UK) (@BBCNews) October 30, 2020