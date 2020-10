Επίθεση σε ορθόδοξη εκκλησία στη Λιόν – Πυροβόλησαν τον Έλληνα ιερέα

Δύο μέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια με τους τρεις νεκρούς, η Γαλλία βιώνει και πάλι τον τρόμο καθώς ελληνορθόδοξος ιερέας δέχθηκε δύο πυροβολισμούς μπροστά ακριβώς από την εκκλησία του στη Λιόν το απόγευμα του Σαββάτου.

Η επίθεση συνέβη γύρω στις 4 (τοπική ώρα) στο έβδομο δημοτικό διαμέρισμα της πόλης. Η περιοχή γύρω από το σημείο της επίθεσης έχει αποκλειστεί.

Ο ιερέας, ο οποίος εκείνη την ώρα έκλεινε την εκκλησία του, πυροβολήθηκε από πολύ κοντινή απόσταση από κυνηγετικό όπλο με κομμένη την κάνη. Δέχθηκε δύο πυροβολισμούς στην κοιλία και είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο δράστης της επίθεσης κατάφερε να ξεφύγει.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Figaro, το θύμα της επίθεσης είναι ο Έλληνας ιερέας Νικόλας Κακαβελάκης, 52 ετών. Είναι πρόεδρος της δραστήριας ελληνορθόδοξης κοινότητας της Λιόν.

Ο ιερέας δέχτηκε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες από κινητές μονάδες υγείας, καθώς φέρει βαριά τραύματα, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, την ίδια μέρα της επίθεσης στη Νίκαια, η αστυνομία της Λιόν είχε συλλάβει έναν Αφγανό με παραδοσιακή ενδυμασία, οπλισμένο με μαχαίρι, έτοιμο – όπως φαίνεται – να εξαπολύσει και αυτός επίθεση.

#Alert #Lyon – A few minutes ago, an Orthodox priest was shot as he was closing the doors of his church.

His vital prognosis is engaged.

His aggressor is on the run. pic.twitter.com/yblRtid1PM

— SOS Chrétiens d’Orient (@SOSCdOrient) October 31, 2020