Επίθεση στη Λιόν : Χαροπαλεύει ο Ελληνας ιερέας – Αναζητούνται τα κίνητρα της επίθεσης

Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον 52χρονο ιερέα Νικόλαο Κακαβελάκη, ο οποίος δέχτηκε δύο πυροβολισμούς από άγνωστο δράστη μέσα σε ορθόδοξη εκκλησία στη Λιόν, δίνουν οι γιατροί στο νοσοκομείο της πόλης.

Την ίδια ώρα οι δυνάμεις της Αστυνομίας προσπαθούν να εντοπίσουν τον επίδοξο δολοφόνο, ο οποίος αφού πυροβόλησε με κοντόκανη καραμπίνα τον ιερέα έξω από την εκκλησία, το απόγευμα του Σαββάτου, εξαφανίστηκε. Ωστόσο αργά το βράδυ έγινε γνωστό πως οι Αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο.

Όπως αναφέρει η Le Figaro, επικαλούμενη πηγές με γνώση των ερευνών, οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να μην πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση καθώς ο συγκεκριμένος ιερέας είχε δεχθεί επίθεση στο παρελθόν από έναν πολίτη. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι για εκείνη την επίθεση, δράστης ήταν ένας Έλληνας που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Η ώρα ήταν τέσσερις το απόγευμα και ο πατήρ Νικόλας Κακαβελάκης, ετοιμαζόταν να κλείσει τον ναό που βρίσκεται στο έβδομο δημοτικό διαμέρισμα της πόλης.

Εξω από την εκκλησία κάποιος τον πλησίασε, έβγαλε μία καραμπίνα της οποίας είχε κόψει την κάνη και πυροβόλησε δύο φορές τον ιερέα που έπεσε αιμόφυρτος στο δρόμο. Τα σκάγια βρήκαν τον πατέρα Νικόλαο στην κοιλιά και στον θώρακα.

Οι διασώστες που έφθασαν στον τόπο λίγα λεπτά αργότερα προσπάθησαν να σταματήσουν την αιμορραγία και να τον κρατήσουν στη ζωή ώστε να τον μεταφέρουν αμέσως στο νοσοκομείο. Αλλοι πιστοί δεν υπήρχαν στο ναό καθώς δεν υπήρχε λειτουργία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στον τόπο της επίθεσης, απέκλεισαν την περιοχή και λαμβάνοντας μαρτυρίες από όσους βρίσκονταν κοντά στην περιοχή την ώρα της δολοφονικής επίθεσης, προσπαθούν να συνθέσουν την εικόνα της ταυτότητάς του.

Η απόπειρα δολοφονίας, συγκλόνισε τη Γαλλία, καθώς συνέβη λίγες μόλις μέρες από την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση σε εκκλησία της Νίκαιας. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Λιόν, Γκρεγκορί Ντουσέ, παραμένει ασαφές το κίνητρο του δράστη και διερωτάτο για ποιο λόγο να αποτελέσει στόχο ένας Ελληνας χριστιανός ορθόδοξος ιερέας.

Στο Παρίσι, ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Νταρμανέν συγκάλεσε την επιτροπή διαχείρισης κρίσεων στο υπουργείο.

Ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ, που μετέβη σήμερα στη Ρουέν και στη Σεντ-Ετιέν-ντι-Ρουβρέ, στη βορειοδυτική Γαλλία, όπου ένας καθολικός ιερέας, ο πατέρας Αμέλ, σφαγιάστηκε το 2016 από δύο τζιχαντιστές, υπογράμμισε την «απόλυτη αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να επιτρέπει σε όλους και στον καθένα χωριστά να ασκεί τα θρησκευτικά του πιστεύω με πλήρη ασφάλεια και πλήρη ελευθερία.

«Η βούλησή μας είναι ισχυρή: η αποφασιστικότητά μας θα μείνει αμείωτη, είναι η τιμή της Γαλλίας, είναι η τιμή της Δημοκρατίας», δήλωσε.

#Alert #Lyon – A few minutes ago, an Orthodox priest was shot as he was closing the doors of his church.

His vital prognosis is engaged.

His aggressor is on the run. pic.twitter.com/yblRtid1PM

— SOS Chrétiens d’Orient (@SOSCdOrient) October 31, 2020