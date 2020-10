Κοροναϊός : Ξανά σε lockdown η Αγγλία – Κλείνουν τα πάντα μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου

Η Βρετανία γίνεται η επόμενη ευρωπαϊκή χώρα που προχωρά σε δεύτερο εθνικό lockdown, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Μπόρις Τζόνσον κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης για τον κοροναϊό.

Με τη χώρα να έχει ξεπεράσει συνολικά το 1 εκατομμύριο κρούσματα, ο Βρετανός ηγέτης παραδέχτηκε ότι το μέχρι στιγμής σύστημα με τα περιοριστικά μέτρα ανά περιοχή δεν αποδείχθηκε αποτελεσματικό, ενώ ομολόγησε ότι το ΕΣΥ (NHS) είναι κυριολεκτικά στα όριά του, ακόμα και σε περιοχές χωρίς πολλά κρούσματα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η χώρα μπαίνει και πάλι σε γενική καραντίνα από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου.

“From Thursday until the start of December you must stay at home, you may only leave home for specific reasons”

