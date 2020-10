Μέρκελ: Η λύση είναι τα σύντομα και γρήγορα lockdown

Σε μια περίοδο που οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έρχονται αντιμέτωπες με αρνητικά ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων κορωνοϊού και το δεύτερο κύμα πανδημίας επελαύνει με σφοδρότητα στη γηραιά ήπειρο, η Γερμανίδα καγκελάριος προέκρινε τη λύση της άμεσης επιβολής των σύντομων lockdown για την αναχαίτιση της διασποράς του φονικού ιού.

Να προχωρήσουν άμεσα σε δραστικά μέτρα κάλεσε η Μέρκελ, συγκεκριμένα, τους ηγέτες της ΕΕ κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της Συνόδου Κορυφής που επικεντρώθηκε στην καταπολέμηση της νόσου Covid-19 και στις προτεραιότητες όσον αφορά στον εμβολιασμό του πληθυσμού.

#Merkel (no surprise) w/ most commanding intervention so far during #EUCO videoconf, telling leaders only way to break pandemic is take fast, early action- lockdowns etc “We should have done it earlier” she said but citizens are fatigued, needed to “see hospital beds fill up” 1/

