Σεισμός στη Σάμο: Αλληλεγγύη από Παρίσι και Βερολίνο σε Αθήνα και Άγκυρα

Την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας στους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας μετά τον θανατηφόρο σεισμό στο Ανατολικό Αιγαίο, εξέφρασε σήμερα το απόγευμα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λεντριάν, ενώ ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας τόνισε την ετοιμότητα ΕΕ και ΝΑΤΟ για αποστολή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές της Σάμου και της Σμύρνης.

«Ένας ισχυρός σεισμός έπληξε την Τουρκία και ελληνικά νησιά στο Αιγαίο. Πλήρη αλληλεγγύη στον ελληνικό και τον τουρκικό λαό. Είμαστε στο πλευρό τους και είμαστε έτοιμοι να κινητοποιηθούμε για να τους βοηθήσουμε», ανέφερε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας με ανάρτησή του στο twitter.

Un puissant séisme a frappé la Turquie et plusieurs îles grecques en mer Egée. Pleine solidarité avec les populations grecques et turques. Nous sommes à leurs côtés et prêts à nous mobiliser pour les aider.

— Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) October 30, 2020