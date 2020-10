Εκλογές ΗΠΑ: 48 καλλιτέχνες φτιάχνουν «I voted» αυτοκόλλητα

Εν μέσω πανδημίας, αριθμός ρεκόρ Αμερικανών ψηφοφόρων έκαναν ήδη χρήση επιστολικής ψήφου στις φετινές αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Γι’ αυτόν τον λόγο, το New York Magazine παρήγγειλε σε 48 γνωστούς καλλιτέχνες να δημιουργήσουν αυτοκόλλητα με τη λέξη «Ψήφισα (I voted)», έχοντας υπόψη όλους εκείνους που δεν αξιοποίησαν την ευκαιρία να τιμήσουν την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Μεταξύ των 48, οι Amy Sherald (τη γνωρίζουμε από την εξαιρετικά δημοφιλή επίσημη απεικόνιση της Μισέλ Ομπάμα), ο Shepard Fairey, η Barbara Kruger, ο David Hammons, η Lorna Simpson, ο Hank Willis Thomas και η Christine Sun Kim.

Τα αυτοκόλλητα δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με την οργάνωση «I am a voter» και παρουσιάστηκαν στο τεύχος του New York Magazine που κυκλοφόρησε στις 26 Οκτωβρίου (κάθε αντίτυπο έχει φύλλο με αυτοκόλλητα που μπορούν να αποκολληθούν). Επιπλέον, 500.000 αυτοκόλλητα διατίθενται δωρεάν σε βιβλιοπωλεία, ΜΚΟ και μουσεία, καθώς και σε επίσημα σημεία άσκησης εκλογικού δικαιώματος όπως το Brooklyn Museum, το Hammer Museum στο Λος Άντζελες και το Museum of Contemporary Art Detroit (MOCAD).

«Έχοντας μεγαλώσει στον Νότο, έβλεπα την αμερικανική σημαία ως κάτι που ανήκε σε έναν λαό του οποίου ο πατριωτισμός ήταν, αποκλειστικά, προνόμιο των Λευκών» γράφει η Sherald σε κείμενο που συνοδεύει το εικαστικό του αυτοκόλλητού της. Το οποίο απεικονίζει έναν Μαύρο καουμπόι στο πουκάμισο του οποίου είναι μπατίκ η Αστερόεσσα. «Η δική μου αμερικανική σημαία αντιπροσωπεύει μια χώρα που είναι “ολόκληρη”. Μια σημαία που φέρνει στον νου ελπίδα, συμπόνια, δύναμη ψυχής, ενότητα, ελευθερία και δικαιοσύνη» προσθέτει.

Το αυτοκόλλητο της Πακιστανο-αμερικανής Hiba Schahbaz κοσμεί το πορτρέτο της Dominique “Rem’mie” Fells, διεμφυλικής Μαύρης γυναίκας από τη Φιλαδέλφεια, η οποία δολοφονήθηκε βάναυσα τον περασμένο Ιούνιο (η Schahbaz φιλοτέχνησε το πορτρέτο λίγο μετά τον θάνατο της Fells ως συμβολή της στην έκκληση για προστασία της ζωής των Μαύρων διεμφυλικών). Στο δικό της αυτοκόλλητο, η Sun Kim γράφει το «I voted» στην American Sign Language (ASL), ενώ ο Derrick Adams αναδεικνύει τον ακτιβιστή πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων Bayard Rustin, οργανωτή των περίφημων Montgomery Bus Boycotts του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και της ιστορικής March on Washington (της «Μεγάλης Πορείας των Φτωχών προς την Ουάσινγκτον»).

--Ειδήσεις σήμερα:

Δημοσκόπηση GPO: Οι πολίτες θέλουν κι άλλα μέτρα για τον κορωνοϊό αλλά όχι lockdown

Στα χρώματα της γαλλικής σημαίας το σιντριβάνι της Ομόνοιας

Αυτός είναι ο νέος χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας – Δείτε το επίπεδο της περιοχής σας



Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thetimes.gr