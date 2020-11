Κοροναϊός – Αγγλία : Ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί το lockdown

Το διάρκειας ενός μήνα lockdown στην Αγγλία που ανακοινώθηκε από τον βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, μπορεί να παραταθεί, καθώς η Βρετανία αγωνίζεται να αντιμετωπίσει ένα δεύτερο κύμα της επιδημίας της COVID-19, δήλωσε σήμερα ο βρετανός υπουργός Επικρατείας Μάικλ Γκόουβ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει τον υψηλότερο αριθμό νεκρών στην Ευρώπη από την COVID-19, καταγράφει περισσότερα από 20.000 νέα κρούσματα κοροναϊού την ημέρα και οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι στο χειρότερο σενάριο οι νεκροί από τη νόσο αυτή μπορεί να ξεπεράσουν τους 80.000.

Μέχρι στιγμής στη Βρετανία έχουν καταγραφεί 46.555 θάνατοι από COVID-19, βάσει της καταμέτρησης αυτών που πεθαίνουν σε διάστημα 28 ημερών από τη διάγνωσή τους με τον νέο κοροναϊό. Μια ευρύτερη καταμέτρηση αυτών στο πιστοποιητικό θανάτου των οποίων αναφέρεται η COVID-19 ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών σε 58.925.

Ερωτηθείς από το Sky News αν το lockdown στην Αγγλία μπορεί να παραταθεί και πέραν αυτής της ημερομηνίας ο Γκόουβ απάντησε: «Ναι».

«Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αν δεν αναλάβουμε τώρα δράση, το σύστημα υγείας θα υπερφορτωθεί τόσο που κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε να διανοηθεί» σημείωσε ο Γκόουβ.

