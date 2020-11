Κοροναϊός – Αγγλία : Δραματικό διάγγελμα Τζόνσον – Lockdown για ένα μήνα

Στο… χορό των lockdown μπαίνει και η Μεγάλη Βρετανία, η οποία από τα μεσάνυχτα της ερχόμενες Πέμπτης θα εφαρμόσει αυστηρούς περιορισμούς σε μια προσπάθεια να περιορίσει το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κοροναϊού που απειλεί με κορεσμό τα νοσοκομεία.

«Ο ιός εξαπλώνεται ακόμα πιο γρήγορα από ό,τι στο χειρότερο σενάριο που είχαν εξετάσει οι επιστημονικοί μας σύμβουλοι. Είναι η ώρα να λάβουμε μέτρα καθώς δεν υπάρχει επιλογή» δήλωσε σε δραματικούς τόνους ο βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τη Ντάουνινγκ Στριτ έχοντας δίπλα του τους επιστημονικούς και ιατρικούς συμβούλους του.

Μη απαραίτητα καταστήματα, εστιατόρια, παμπ και εγκαταστάσεις αναψυχής αναμένεται να κλείσουν για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, έως τις 2 Δεκεμβρίου, ωστόσο ανοιχτά θα παραμείνουν για το διάστημα αυτό σχολεία και πανεπιστήμια.

Οι πολίτες καλούνται να «παραμείνουν σπίτι για όσο δυνατόν περισσότερο», αλλά θα επιτρέπεται να βγαίνουν για εκπαιδευτικούς λόγους, ιατρικά ραντεβού και αγορά απαραίτητων αγαθών. Η εξωτερική δραστηριότητα θα επιτρέπεται επίσης, με μέλη του ίδιου σπιτιού ή ενός άλλου σπιτιού.

Όσοι αφήνουν το σπίτι τους για τη φροντίδα ευάλωτων ατόμων ή για αποφυγή τραυματισμού θα εξαιρούνται από τους κανονισμούς. Επίσης, θα συνεχίσουν να επιτρέπονται οι υπηρεσίες delivery.

“From Thursday until the start of December you must stay at home, you may only leave home for specific reasons”

Boris Johnson announces an England-wide lockdown, saying “Now is the time to take action, because there is no alternative”https://t.co/Aq1IbHukyq pic.twitter.com/WbJXnlAhE9

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 31, 2020