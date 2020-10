Κοροναϊός : Lockdown στην Αγγλία – Αισιόδοξος ο Τζόνσον για εμβόλιο την άνοιξη του 2021

Η προοπτική ενός εμβολίου το πρώτο τρίμηνο του 2021 δίνει λόγο για αισιοδοξία ότι η άνοιξη θα είναι καλύτερη, δήλωσε το Σάββατο ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, αφότου ανακοίνωσε νέο εθνικό lockdown για την Αγγλία μέχρι τον Δεκέμβριο, για να μην καταρρεύσει το εθνικό σύστημα υγείας.

Το εθνικό σύστημα υγείας της Αγγλίας (NHS) θα μπορούσε να βρεθεί σε εξαιρετικά δεινή κατάσταση τον Δεκέμβριο, με μεγάλο αριθμό θανάτων από την COVID-19, αν δεν ανακοινωνόταν σήμερα το νέο εθνικό lockdown, δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχίατρος της Αγγλίας και σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης, καθηγητής Κρις Γουίτι.

«Πιστεύω ότι αν δεν λαμβάναμε μέτρα τώρα, η πιθανότητα το Εθνικό Σύστημα Υγείας να βρεθεί σε δεινή κατάσταση τον Δεκέμβριο θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο αρχίατρος είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα, πριν από την αναμενόμενη ανακοίνωση των νέων μέτρων του lockdown, ότι η Αγγλία καταγράφει σημαντικό ποσοστό αύξησης των κρουσμάτων της COVID-19 σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα.

«Σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα τώρα υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό αύξησης», τόνισε.

Παράλληλα, ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος του Ηνωμένου Βασιλείου Πάτρικ Βάλανς είχε δηλώσει ότι οι θάνατοι στην Αγγλία από την COVID-19 κατά τη διάρκεια του χειμώνα μπορεί να διπλασιαστούν ή να αυξηθούν ακόμη περισσότερο σε σύγκριση με το πρώτο κύμα που ήταν την άνοιξη.

Χρυσώνοντας το χάπι της νέας καραντίνας ο ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε την αισιοδοξία του για την ύπαρξη εμβολίου το πρώτο τρίμηνο του 2021.

«Είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα το αισθανθούμε πολύ διαφορετικά και καλύτερα την άνοιξη. Δεν είναι μόνο ότι θα έχουμε καλύτερα φάρμακα και θεραπείες αλλά και η ρεαλιστική ελπίδα ενός εμβολίου το πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς», τόνισε.

«Έχουμε τώρα την άμεση προοπτική της χρήσης πολλών εκατομμυρίων φθηνών, αξιόπιστων και πάνω από όλα, γρήγορων τεστ τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δείτε εάν έχετε μολυνθεί ή όχι και να πάρετε το αποτέλεσμα μέσα σε 10 με 15 λεπτά», δήλωσε ο Τζόνσον.

Για τέσσερις εβδομάδες από την Πέμπτη έως τις 2 Δεκεμβρίου, οι καφετέριες, οι παμπ και τα εστιατόρια στην Αγγλία θα παραμείνουν κλειστά.

Οι κάτοικοι της Αγγλίας καλούνται να εργαστούν από το σπίτι και θα πρέπει να φύγουν από εκεί μόνο για συγκεκριμένους λόγους, όπως η σωματική άσκηση, ένα ιατρικό ραντεβού ή οι βασικές αγορές τροφίμων.

Μπορούν να συναντήσουν μόνο ένα πρόσωπο έξω από το σπίτι τους και σε εξωτερικό χώρο.

Οι ηλικιωμένοι και οι ευάλωτοι καλούνται να είναι πολύ προσεκτικοί. Θα είναι δυνατό να ταξιδέψουν στο εξωτερικό μόνο για επαγγελματικούς λόγους.

Παρότι αυτά τα μέτρα είναι παρόμοια με αυτά της πρώτης καραντίνας που επιβλήθηκε τον Μάρτιο, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα παραμείνουν ανοιχτά.

Οι βουλευτές θα αποφανθούν επί των νέων αυτών περιορισμών στις αρχές της εβδομάδας, πριν αυτοί τεθούν σε ισχύ την Πέμπτη.

Το μέτρο αυτό δεν αφορά τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Όσον αφορά τους αγγλικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες της Premier League, ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του μήνα του lockdown.

“From Thursday until the start of December you must stay at home, you may only leave home for specific reasons”

Boris Johnson announces an England-wide lockdown, saying “Now is the time to take action, because there is no alternative”https://t.co/Aq1IbHukyq pic.twitter.com/WbJXnlAhE9

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 31, 2020