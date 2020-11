Λιόν : Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που πυροβόλησε τον ιερέα – Τι αποκάλυψε ο ξάδερφός του

«Τον περίμεναν» δήλωσε ο Δημήτρης Κακαβελάκης, ξάδελφος του ιερέα Νικόλαου Κακαβελάκη στη Λιόν, ο οποίος δέχθηκε το Σάββατο δύο πυροβολισμούς, ενώ έκλεινε τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου όπου ιερουργεί.

Ο ελληνορθόδοξος ιερέας δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, με τον ξάδερφό του να δηλώνει πως δέχθηκε πυροβολισμούς από πιστόλι και όχι κυνηγετικό όπλο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει την πηγή των πληροφοριών του.

Παράλληλα, όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο πατήρ Νικόλαος σε λίγο καιρό θα επέστρεφε στο Καστέλι της Κρήτης.

Στο μεταξύ, η γαλλική αστυνομία ανακρίνει έναν ύποπτο, ενώ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό κι άλλων.

Οι αρχές προσπαθούν να διασταυρώσουν αν ο άνδρας που συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου ήταν ο ένοπλος πίσω από την επίθεση ή έχει πληροφορίες σχετικά με αυτό, σύμφωνα με αξιωματούχο της αστυνομίας.

Την ίδια στιγμή, ο ιερέας παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν ακόμη ασαφή, με τους εισαγγελείς πάντως κατά της τρομοκρατίας να μην συμμετέχουν στην υπόθεση. Όπως ανέφερε η Le Figaro, επικαλούμενη πηγές με γνώση των ερευνών, οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να μην πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση καθώς ο συγκεκριμένος ιερέας είχε δεχθεί επίθεση στο παρελθόν από έναν πολίτη.

Police cordon off road following shooting of #Orthodox priest in #Lyon, #France

FULL STORY: https://t.co/9O18o6QrA2 pic.twitter.com/6ICnGG1IYz

— Ruptly (@Ruptly) October 31, 2020