Χονγκ Κονγκ : Συνελήφθησαν επτά πολιτικοί υπέρ της δημοκρατίας

Η αστυνομία αναφέρει ότι κατηγορήθηκαν για περιφρόνηση και παρέμβαση σε μέλη του συμβουλίου. Τα δύο αντιτιθέμενα στρατόπεδα χτύπησαν, με εκνευρισμό και κινήσεις και στις δύο πλευρές, για τον διορισμό του προέδρου μιας βασικής επιτροπής.

Κανένας από τους εμπλεκόμενους πολιτικούς του Πεκίνου δεν έχει βρεθεί σε κράτηση. Είναι η τελευταία σε μια σειρά συλλήψεων κριτικών της Κίνας στο Χονγκ Κονγκ, μετά την επιβολή της νέας νομοθεσίας περί εθνικής ασφάλειας από το Πεκίνο τον Ιούνιο.

Μια δήλωση της αστυνομίας ανέφερε ότι έξι άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας για τη συνάντηση της 8ης Μαΐου, η οποία κατέληξε σε χάος εν μέσω μιας διαμάχης σχετικά με το ποιος θα έπρεπε να ελέγχει μια βασική επιτροπή του νομοθετικού σώματος.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται οι Wu Chi-wai του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Andrew Wan Siu-kin και η Helena Wong Pik-wan, και ο Fernando Cheung Chiu-hung και Ww-kin του Εργατικού Κόμματος.

Οι πρώην νομοθέτες Eddie Chu Hoi-dick και Raymond Chan Chi-chuen συνελήφθησαν επίσης την Κυριακή το πρωί. Αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως ενός έτους.

Ήταν ανάμεσα σε μια ομάδα νομοθετών υπέρ της δημοκρατίας που προσπάθησαν να εισβάλουν στη θέση του προέδρου στο Νομοθετικό Συμβούλιο, αφού οι σύμβουλοι υπέρ του Πεκίνου εγκατέστησαν βίαια έναν από τους πολιτικούς τους ως αρχηγό της επιτροπής μετά από μήνες αδιεξόδου.

Ο κ. Chu μεταφέρθηκε έξω από το δωμάτιο από τέσσερις φύλακες που κρατούσαν κάθε ένα από τα άκρα του, αφού προσπάθησε να φτάσει φυσικά στην καρέκλα. Ένας πολιτικός υπέρ του Πεκίνου εμφανίστηκε ζωντανά στην τηλεόραση, τραβώντας τον κ.Chan από το γιακά του.

#HongKong’s furious pan-dems blast pro-Beijing legislator Kwok Wai-keung after he did this to People Power lawmaker Ray Chan: pic.twitter.com/fkQxkG9Qtu

— RTHK English News (@rthk_enews) May 8, 2020