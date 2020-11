Βιέννη : Πυροβολισμοί κοντά σε συναγωγή – Συγκλονιστικά βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκεται το βράδυ της Δευτέρας, επιχείρηση της αστυνομίες, μετά από ανταλλαγή πυρών στο κέντρο της Βιέννης, σύμφωνα με όσα ανέφερε η αυστριακή αστυνομία στο twitter, κάνοντας λόγο για αρκετούς τραυματίες, συμβουλεύοντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τρομοκρατική επίθεση, με την αυστριακή εφημερίδα Falter, η οποία επικαλείται το ΥΠΕΣ, να αναφέρει πως υπάρχει ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες. «Τρομοκρατικό χτύπημα στη συναγωγή της Βιέννης. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες» γράφει ο αρχισυντάκτης της στο Twitter.

Από την πλευρά της η αυστριακή Kurier κάνει λόγο για τουλάχιστον 7 νεκρούς, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός. Ενώ μιλάει και για μια σύλληψη.

Όπως ανέφερε λίγο αργότερα η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Twitter, υπάρχουν πολλοί τραυματίες, ωστόσο δεν γίνεται λόγος από επίσημα χείλη για νεκρούς.

Shots fired in the Inner City district – there are persons injured – KEEP AWAY from all public places or public Transport – don’t share any Videos or Fotos!

