Εκλογές ΗΠΑ : Fake βίντεο με τον Μπάιντεν έχει πάνω από 1 εκατ. προβολές

Λίγα μόλις 24ωρα πριν τις κρίσιμες αμερικανικές εκλογές, οι προσπάθειες επηρεασμού των ψηφοφόρων δίνουν και παίρνουν. Το Σαββατοκύριακο, κυκλοφόρησε ένα επεξεργασμένο βίντεο που δείχνει τον δημοκρατικό υποψήφιο, Τζο Μπάιντεν, να ξεχνάει σε ποια πολιτεία βρίσκεται, το οποίο μάλιστα συγκέντρωσε περισσότερα από ένα εκατομμύριο views.

Στο βίντεο, ο Μπάιντεν απευθύνεται σε πλήθος συγκεντρωμένων λέγοντας, «Γεια, Μινεσότα!» καθώς η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο St Paul της Μινεσότα.

Μάλιστα, στο πρωτότυπο βίντεο, οι πινακίδες μπροστά και πίσω από τον Μπάιντεν στη σκηνή γράφουν «Μήνυμα στο MN 30330» καθιστώντας σαφές ότι η εκδήλωση ήταν στη Μινεσότα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, στο ψεύτικο βίντεο οι επιγραφές στη σκηνή έπειτα από επεξεργασία αναφέρουν «Τάμπα, Φλόριντα» και «Μήνυμα στο FL 30330».

A FALSE video claiming Biden forgot what state he was in was viewed more than 1 million times on Twitter in the past 24 hours

In the video, Biden says “Hello, Minnesota.”

The event did indeed happen in MN — signs on stage read MN

But false video edited signs to read Florida pic.twitter.com/LdHQVaky8v

— Donie O’Sullivan (@donie) November 1, 2020