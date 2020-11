Βιέννη : Επίθεση τρομοκρατών σε έξι σημεία – Φόβοι για πολλούς νεκρούς

Τον απόλυτο τρόμο ζει το βράδυ της Δευτέρας η Αυστρία, όταν τουλάχιστον δύο δράστες αιματοκύλησαν το κέντρο της Βιέννης, πυροβολώντας αδιακρίτως σε δρόμο όπου βρίσκεται συναγωγή και έξω από πολλά μπαρ, τα οποία εκείνη την ώρα ήταν γεμάτα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής, υπάρχει ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες, με τον υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας να κάνει λόγο για τρομοκρατική επίθεση από πολλούς δράστες. Όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία, ένας πολίτης είναι νεκρός, καθώς και ένας από τους δράστες, οποίος σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά.

Την ίδια στιγμή, η αυστριακή αστυνομία έκανε λόγο για επιθέσεις σε έξι σημεία. Όπως αναφέρεται από επίσημα χείλη, οι αρχές της πόλης αναζητούν τουλάχιστον έναν δράστη, τη στιγμή που στους δρόμους έχει κατέβει και ο στρατός. Όπως ανέφερε ο αυστριακός ΥΠΕΣ, ο δράστης ή δράστες που αναζητούνται είναι βαριά οπλισμένοι και επικίνδυνοι.

Από την άλλη, πληροφορίες της αυστριακής Kurier αναφέρουν ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 15 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Βιέννης, όπως δήλωσε ο Christoph Mierau, εκπρόσωπος της Ένωσης Υγείας της Βιέννης, όταν ρωτήθηκε από το APA. Τουλάχιστον επτά από αυτούς τους ανθρώπους είναι σοβαρά.

Λίγη ώρα μετά την επίθεση, ο αυστριακός καγκελάριος, Σεμπάστιαν Κουρτς, έκανε την πρώτη του δήλωση για την επίθεση. «Αυτήν τη στιγμή βιώνουμε δύσκολους καιρούς στη δημοκρατία μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που διακινδυνεύουν τη ζωή τους, ειδικά σήμερα για την ασφάλειά μας. Το μυαλό όλων είναι στα θύματα, στους τραυματίες, καθώς και στους συγγενείς τους, στους οποίους εκφράζω τη βαθιά μου συμπάθεια» είπε, μεταξύ άλλων.

Με αναρτήσεις της στο Twitter η αστυνομία ζήτησε να μην διατυπώνονται «φήμες, κατηγορίες, εικασίες», ούτε να ανακοινώνονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για θύματα. «Αυτό δεν βοηθά καθόλου», τόνισε.

Την ίδια στιγμή, πολλές πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Το αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΟΕ24 μετέδωσε πως παράλληλα με την επίθεση, δράστες κρατούν ομήρους σε ένα εστιατόριο σε μια άλλη περιοχή στην πόλη. Ωστόσο, λίγο αργότερα ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, δήλωσε ότι δεν τίθεται θέμα.

Ακόμα, η εφημερίδα Kronen Zeitung ανέφερε ότι ένας άνδρας ανατινάχθηκε μετά την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε σε συναγωγή στο κέντρο της Βιέννης.

Οι παραπάνω πληροφορίες πάντως δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται.

Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για σύλληψη ενός υπόπτου, ενώ η Kurier μιλάει ακόμα και για 10 δράστες…

Με ανάρτησή της η αστυνομία της Βιέννης επιβεβαιώνει πως:

20:00: πολλοί πυροβολισμοί, ξεκίνησαν στη Seitenstettengasse

αρκετοί ύποπτοι οπλισμένοι με τουφέκια

πυροβολισμοί σε 6 διαφορετικές περιοχές

ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες (ανάμεσά τους ένας αστυνομικός)

ένας δράστης νεκρός από αστυνομικά πυρά

Βίντεο – σοκ τρομοκράτης πυροβολεί πολίτη εν ψυχρώ

Την ίδια ώρα, ένα βίντεο – σοκ βλέπει το «φως» της δημοσιότητας, το οποίο ο δράστης πυροβολεί εν ψυχρώ έναν περαστικό. Μάλιστα, δράστης επιστρέφοντας τον πυροβολεί ξανά, ενώ ο άτυχος άνδρας είναι πεσμένος στο έδαφος.

Λίγη ώρα αργότερα εμφανίζονται οι αστυνομικοί.

Δείτε το βίντεο – ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Συγκλονιστική μαρτυρία Έλληνα από την Αυστρία

Στιγμές αγωνίας ζουν και πολλοί Έλληνες που βρίσκονται στην αυστριακή πρωτεύουσα, όπως προκύπτει από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες ομογενή, στα λόγια του οποίου αποτυπώνεται το απόλυτο σοκ.

Όπως αναφέρει στο GRTimes.gr o Βασίλης Καραγιαννίδης, κάτοικος της Βιέννης, το περιστατικό συνέβη πολύ κοντά σε ελληνική εκκλησία.

Ο ίδιος βρίσκεται πλέον σε ασφαλές σημείο, ωστόσο φίλοι, του όπως λέει, βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε εστιατόριο, πολύ κοντά στο σημείο όπου έγιναν οι ανταλλαγές πυρών. Ο κ. Καραγιαννίδης αναφέρει πως οι φίλοι του είναι στον πάνω όροφο του εστιατορίου στο οποίο βρίσκονται «κλειδωμένοι», ενώ αστυνομικοί με αυτόματα όπλα τους προστατεύουν.

«Δεν τους αφήνουν να βγουν γιατί είναι σχετικά κοντά και δεν βρήκαν ακόμα τους δράστες» αναφέρει.

Σύμφωνα με τον κ. Καραγιαννίδη, «πριν από λίγο ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, έκανε δηλώσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχουν τραυματίες και νεκροί και πως ίσως υπάρχει και περίπτωση ομηρίας σε εξέλιξη».

Οι εντολές είναι «μείνετε όπου βρίσκεστε και μη βγαίνετε έξω» και αυτοί που είναι πάρα πολύ κοντά στο σημείο της επίθεσης, τους έβαλαν στον 1ο όροφο του εστιατορίου, ενώ έξω υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές και πολλοί αστυνομικοί.

Επιπλέον, ο Έλληνας κάτοικος της Βιέννης επισημαίνει ότι επικρατεί μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Αυστριακά ΜΜΕ δημοσιεύουν εικόνες του δράστη

Την ίδια ώρα, εικόνες του φερόμενου ως δράστη έχουν ήδη κατακλύσει τα social media, με την γερμανική Bild να δημοσιεύει μια φωτογραφία που, ισχυρίζονται ότι απεικονίζει τον δράστη την ώρα της επίθεσης.

Μάλιστα, στο social media κυκλοφορεί βίντεο που φέρεται να αποτυπώνεται η στιγμή που τραυματίζεται ο αστυνομικός.

Ακόμα, το αυστριακά ΜΜΕ δίνουν στη δημοσιότητα φωτογραφίες, στις οποίες αναφέρουν πως απεικονίζονται άνθρωποι που έχουν χτυπηθεί από πυρά, όπως η παρακάτω:

Μητσοτάκης: Ενωμένη η Ευρώπη ενάντια στην τρομοκρατία

Σοκαρισμένος με την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη δηλώνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο έλληνας πρωθυπουργός επισημαίνει πως έχει μεταφέρει στον αυστριακό καγκελάριο, Σεμπάστιαν Κουρτς, την αλληλεγγύη του, σημειώνοντας πως «οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους στη Βιέννη και τις αρχές που ασχολούνται με την κατάσταση».

«Η Ευρώπη είναι ενωμένη ενάντια στην τρομοκρατία» καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ανάρτησή του

«Είμαι σοκαρισμένος από τις φρικιαστικές επιθέσεις στη Βιέννη. Έχω μεταφέρει στο @sebastiankurz την πλήρη αλληλεγγύη μας. Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους στη Βιέννη και τις αρχές που ασχολούνται με την κατάσταση. Οι καρδιές μας, με τα θύματα και τους αγαπημένους τους. Η Ευρώπη είναι ενωμένη ενάντια στην τρομοκρατία».

Μακρόν: Δεν θα παραδοθούμε

Μήνυμα συμπαράστασης στον αυστριακό λαό, ο οποίος σήμερα δοκιμάζεται από πολλαπλές τρομοκρατικές επιθέσεις έστειλε το βράδυ της Δευτέρας, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο γάλλος πρόεδρος «οι εχθροί μας οφείλουν να γνωρίζουν με ποιους έχουν να κάνουν. Δεν θα κάνουμε πίσω σε τίποτα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μακρόν:

«Εμείς, οι Γάλλοι, συμμεριζόμαστε το σοκ και τον πόνο του αυστριακού λαού που χτυπήθηκε απόψε από την τρομοκρατική επίθεση στην καρδιά της πρωτεύουσας, της Βιέννης. Μετά τη Γαλλία, μια ακόμη φίλη χώρα δέχεται επίθεση. Είναι η Ευρώπη μας. Οι εχθροί μας οφείλουν να γνωρίζουν με ποιους έχουν να κάνουν. Δεν θα κάνουμε πίσω σε τίποτα».

