Επίθεση στη Βιέννη : «Δεν το βάζουμε κάτω», λένε οι ηγέτες του κόσκου

Παγκόσμια καταδίκη έχει προκαλέσει η τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη με ηγέτες από όλον τον κόσμο να εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους για όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ώρες στη Βιέννη.

Από το βράδυ της Δευτέρας η Αυστρία ζει τον απόλυτο από το μακελειό που προκάλεσαν τρομοκράτες στο κέντρο της Βιέννης πυροβολώντας αδιακρίτως σε δρόμο όπου βρίσκεται συναγωγή και έξω από πολλά μπαρ, τα οποία εκείνη την ώρα ήταν γεμάτα.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε μέσω Twitter «ακόμη μια χαμερπή τρομοκρατική ενέργεια» στη Βιέννη, όπου χθες βράδυ ένοπλοι σκότωσαν δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν πολλούς άλλους, κρίνοντας πως αυτές οι «σατανικές επιθέσεις» πρέπει να σταματήσουν.

«Προσευχόμαστε για τους πολίτες της Βιέννης έπειτα από ακόμη μια χαμερπή τρομοκρατική ενέργεια στην Ευρώπη. Αυτές οι σατανικές επιθέσεις εναντίον αθώων ανθρώπων πρέπει να σταματήσουν. Οι ΗΠΑ στέκουν στο πλευρό της Αυστρίας, της Γαλλίας και όλης της Ευρώπης στον αγώνα τους εναντίον των τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων των ριζοσπαστικοποιημένων ισλαμιστών τρομοκρατών», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter παραμονή των εκλογών.

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

«Εγώ και η Τζιλ προσευχόμαστε για τα θύματα της επίθεσης στη Βιέννη. Πρεπει όλοι να μείνουμε ενωμένοι απέναντι στο μίσος και τη βία» έγραψε από την πλευρά του ο συνυποψηφιος του Τραμπ στις σημερινές εκλογές στις ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

After tonight’s horrific terrorist attack in Vienna, Austria, Jill and I are keeping the victims and their families in our prayers. We must all stand united against hate and violence. — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

Το μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται ενωμένη απέναντι στην τρομοκρατία έστειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τις φρικιαστικές επιθέσεις στη Βιέννη, που αφαίρεσαν ανθρώπινες ζωές και σημειώνονται λίγες ημέρες μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες στη Γαλλία.

«Είμαστε σοκαρισμένοι από από τις φρικιαστικές επιθέσεις στη Βιέννη. Έχω εκφράσει την αλληλεγγύη μου στον Σεμπάστιαν Κουρτς. Οι σκέψεις μας με τους ανθρώπους στη Βιέννη και με τις αρμόδιες Αρχές που αντιμετωπίζουν το περιστατικό. Η καρδιά μας με τα θύματα και τις οικογένειές τους Η Ευρώπη στέκεται ενωμένη απάναντι στην τρομοκρατία», έγραψε σε tweet του ο κ. Μητσοτάκης.

Shocked by the horrific attacks in #Vienna. I have conveyed to @sebastiankurz our full solidarity. Our thoughts are with the people in Vienna and the authorities dealing with the situation. Our hearts, with the victims and their loved ones. Europe stands united against terror. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 2, 2020

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις που συγκλόνισαν, τη Γαλλία ο Μακρόν σπεύδει να δηλώσει τη στήριξή του σε χώρα της Ευρώπης που έγινε, επίσης, αποδέκτης φρικιαστικών εικόνων. Παράλληλα, στέλνει και πάλι σαφές μήνυμα κατά ακραίων ισλαμικών φαινομένων.

«Εμείς, οι Γάλλοι, μοιραζόμαστε το σοκ και τη θλίψη των Αυστριακών μετά την επίθεση στη Βιέννη. Μετά τη Γαλλία, ακόμη μια φιλική χώρα δέχεται επίθεση. Αυτή είναι η Ευρώπη μας. Οι εχθροί μας πρέπει να γνωρίζουν με ποιον τα βάζουν. Δεν θα παραδοθούμε», έγραψε σε tweet του ο Γάλλος πρόεδρος.

Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer von der Österreicher nach einer Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

«Η Ευρώπη καταδικάζει έντονα αυτήν τη δειλή πράξη που παραβιάζει τη ζωή και τις ανθρώπινες αξίες μας. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τους πολίτες της Βιέννης μετά την τρομερή επίθεση απόψε. Συμπαραστεκόμαστε με την Αυστρία» έγραψε στο Twitter ο Μισέλ.

Europe strongly condemns this cowardly act that violates life and our human values. My thoughts are with the victims and the people of #Vienna in the wake of tonight’s horrific attack. We stand with Austria @sebastiankurz — Charles Michel (@eucopresident) November 2, 2020

«Είμαι σοκαρισμένη και λυπημένη από τη βίαιη επίθεση στη Βιέννη. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και τον αυστριακό λαό. Η Ευρώπη βρίσκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με την Αυστρία. Είμαστε ισχυρότεροι από το μίσος και τον τρόμο» έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν.