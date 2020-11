Η ΕΕ καταδικάζει απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη

Η Ευρωπαϊκή Ενωση καταδίκασε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση που συγκλόνισε το βράδυ της Δευτέρας την καρδιά της Βιέννης.

«Σοκαρισμένη»

«Είμαι σοκαρισμένη και συγκλονισμένη από τη βίαιη επίθεση που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. Οι σκέψεις μου βρίσκονται με τις οικογένειες των θυμάτων και τον αυστριακό λαό», δήλωσε σε tweet της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Ευρώπη στέκεται πλήρως αλληλέγγυα με την Αυστρία. Είμαστε ισχυρότεροι από το μίσος και τον τρόμο», συμπλήρωσε.

«Η Ευρώπη καταδικάζει έντονα αυτήν την άνανδρη ενέργεια που παραβιάζει τη ζωή και τις ανθρώπινες αξίες», ανέφερε σε tweet του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, προσθέτοντας πως «οι σκέψεις μου βρίσκονται με τα θύματα και τον λαό της Βιέννης μετά από τη φρικτή επίθεση σήμερα το βράδυ».

«Ενωμένοι ενάντια στη βία»

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε «σοκαρισμένος και συντετριμμένος» από τις «επιθέσεις», τις οποίες χαρακτήρισε «πράξη δειλίας, βίας και μίσους».

«Παντού στην ήπειρό μας, είμαστε ενωμένοι ενάντια στη βία και το μίσος», έγραψε στο twitter από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

