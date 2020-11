Μαυροβούνιο : Τεράστιο πλήθος πιστών στην κηδεία επισκόπου που πέθανε από κοροναϊό

Ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε στην κηδεία του επισκόπου Αμφιλοχίε Ράντοβιτς την Κυριακή στο Μαυροβούνιο, ο οποίος πέθανε από κοροναϊό. Παρά την έξαρση της πανδημίας οι περισσότεροι από τους πιστούς αγνόησαν τους κανόνες ασφαλείας για την αποφυγή της εξάπλωσης του κοροναϊού, καθώς στέκονταν ο ένας δίπλα στον άλλο χωρίς να φορούν μάσκες ή να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας.

Εικόνες που προβλήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης του Μαυροβουνίου, με πολλούς πιστούς να πλησιάζουν τη σορό του επισκόπου και να φιλούν το πρόσωπο και το σώμα του, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στη χώρα καθώς ο Νεβένκα Παβλίτσιτς, επικεφαλής του νοσοκομείου του Μαυροβουνίου όπου πέθανε ο Αμφιλοχίγι, είχε ήδη προτρέψει τις αρχές να απαγορεύσουν την κηδεία του με ανοικτό φέρετρο, χαρακτηρίζοντάς το ως «εστία της ασθένειας».

Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, τέτοιος κίνδυνος δεν υπήρχε καθώς ο επίσκοπος δεν είχε αναρρώσει από την Covid-19 όταν πέθανε. Ο Ράντοβιτς είχε κολλήσει κοροναϊό στις αρχές Οκτωβρίου και πέθανε από πνευμονία, μια συχνή επιπλοκή της νόσου, την περασμένη Παρασκευή. Το τεστ κοροναϊού στο οποίο είχε υποβληθεί 10 ημέρες πριν ήταν αρνητικό.

Mourners in Montenegro have kissed the body of a bishop in his open casket after he died from the coronavirus. pic.twitter.com/fooMSLDbEG — DW News (@dwnews) November 2, 2020

Οι αρχές του Μαυροβουνίου είχαν ήδη αγωνιστεί να περιορίσουν την εξάπλωση ιών στο μικρό έθνος των Βαλκανίων των 620.000.

CORRECTION: We mistakenly claimed that the bishop had led anti-lockdown protests. In fact, he led anti-government protests over opposition to a new religion law, in defiance of the anti-virus measures.

He died after developing pneumonia as a consequence of coronavirus infection.