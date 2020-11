Ο τρόμος επέστρεψε στην Ευρώπη: Μετά τη Γαλλία, και η Αυστρία στο στόχαστρο των τρομοκρατών

Τη χειρότερη δυνατή στιγμή, την ώρα που η Ευρώπη μαστίζεται από το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κοροναϊού, μια δεύτερη «ασθένεια» ξαναχτύπησε τη Γηραιά Ήπειρο: αυτή της τρομοκρατίας.

Μέσα σε διάστημα μικρότερο των είκοσι ημερών, δύο ευρωπαϊκές χώρες – η Γαλλία και η Αυστρία – έπεσαν θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων, δείχνοντας ότι μια νέα δύσκολη περίοδος ξεκινά για τις σχέσεις της Ευρώπης με τα ακραία ισλαμιστικά καθεστώτα.

