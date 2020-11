Ποιοι είναι οι νέοι τζιχαντιστές;

Υπάρχει κάτι νέο για την τρομοκρατική βία των τζιχάντ των δύο τελευταίων δεκαετιών. Τόσο η τρομοκρατία όσο και η τζιχάντ υφίστανται εδώ και πολλά χρόνια, και μορφές «παγκοσμιοποιημένης» τρομοκρατίας – στις οποίες στοχεύονται άκρως συμβολικές τοποθεσίες ή αθώοι πολίτες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα εθνικά σύνορα – τουλάχιστον πίσω στο αναρχικό κίνημα στα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτό που είναι άνευ προηγουμένου είναι ο τρόπος που οι τρομοκράτες επιδιώκουν σκόπιμα τους δικούς τους θανάτους.

Κατά τα τελευταία 20 χρόνια – από τον Khaled Kelkal, αρχηγό του σχεδίου βομβαρδισμού τρένων του Παρισιού το 1995, έως τους δολοφόνους Bataclan του 2015 – σχεδόν κάθε τρομοκράτης στη Γαλλία ανατινάχθηκε ή πυροβολήθηκε από την αστυνομία. Ο Mohamed Merah, ο οποίος σκότωσε έναν ραβίνο και τρία παιδιά σε ένα εβραϊκό σχολείο στην Τουλούζη το 2012, εκφώνησε μια παραλλαγή μιας διάσημης δήλωσης που αποδίδεται στον Osama bin Laden και χρησιμοποιείται συνήθως από άλλους τζιχαντιστές: «Αγαπάμε τον θάνατο καθώς αγαπάς τη ζωή». Τώρα, ο θάνατος του τρομοκράτη δεν είναι πλέον απλώς μια πιθανότητα ή μια ατυχής συνέπεια των πράξεών του.

Είναι ένα κεντρικό μέρος του σχεδίου του. Η ίδια γοητεία με το θάνατο βρίσκεται μεταξύ των τζιχαντιστών που εντάσσονται στο Ισλαμικό Κράτος. Οι επιθέσεις αυτοκτονίας θεωρούνται ως ο απώτερος στόχος της εμπλοκής τους.

Αυτή η συστηματική επιλογή του θανάτου είναι μια πρόσφατη εξέλιξη. Οι δράστες τρομοκρατικών επιθέσεων στη Γαλλία τη δεκαετία του 1970 και του 1980, ανεξάρτητα από το αν είχαν ή όχι σχέση με τη Μέση Ανατολή, σχεδίασαν προσεκτικά τις διαφυγές τους. Η μουσουλμανική παράδοση, μολονότι αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα του μάρτυρα που πεθαίνει σε μάχη, δεν απονέμει σε όσους επιθυμουν τους δικούς τους θανάτους, διότι κάτι τέτοιο παρεμβαίνει στη θέληση του Θεού.

Λοιπόν, γιατί, τα τελευταία 20 χρόνια, οι τρομοκράτες επιλέγουν τακτικά να πεθάνουν; Τι λέει αυτό για τον σύγχρονο ισλαμικό ριζοσπαστισμό; Και τι λέει για τις κοινωνίες μας σήμερα;

Το τελευταίο ερώτημα είναι ακόμη πιο σχετικό, καθώς αυτή η στάση απέναντι στο θάνατο συνδέεται άρρηκτα με το γεγονός ότι ο σύγχρονος τζιχαντισμός, τουλάχιστον στη Δύση – καθώς και στο Μαγκρέμπ και στην Τουρκία – είναι ένα κίνημα νεολαίας που δεν κατασκευάζεται μόνο από γονική θρησκεία και πολιτισμό, αλλά έχει επίσης ρίζες στην ευρύτερη κουλτούρα των νέων. Αυτή η πτυχή του σύγχρονου τζιχαντισμού είναι θεμελιώδης.

Όπου συμβαίνει αυτό το γενετικό μίσος, λαμβάνει επίσης τη μορφή πολιτιστικού εικονοκλάσμου. Όχι μόνο καταστρέφονται τα ανθρώπινα όντα, αλλά και αγάλματα, χώροι λατρείας και βιβλία. Η μνήμη εξαφανίζεται.

«Το σκούπισμα της πλάκας καθαρό» είναι ένας κοινός στόχος για τους μαχητές του Μαο Τσε Τουνγκ, τους μαχητές των Χμερ Ρουζ και της Ίσις. Όπως έγραψε ένας Βρετανός τζιχάντι σε έναν οδηγό προσλήψεων για τον οργανισμό: «Όταν κατεβαίνουμε στους δρόμους του Λονδίνου, του Παρισιού και της Ουάσιγκτον… όχι μόνο θα χύσουμε το αίμα σας, αλλά θα κατεδαφίσουμε επίσης τα αγάλματά σας, θα διαγράψουμε την ιστορία σας και, πιο οδυνηρά , θα μετατρέψουμε τα παιδιά σας ώστε να συνεχίσουν να υπερασπίζονται το όνομά μας και να καταραστούν τους προγόνους τους. “

Ενώ όλες οι επαναστάσεις προσελκύουν την ενέργεια και το ζήλο των νέων, οι περισσότεροι δεν προσπαθούν να καταστρέψουν το παρελθόν. Η μπολσεβίκικη επανάσταση αποφάσισε να βάλει το παρελθόν σε μουσεία αντί σε ερείπια, και η επαναστατική Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν σκέφτηκε ποτέ να ανατινάξει την Περσέπολη.

Αυτή η αυτοκαταστροφική διάσταση δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική της Μέσης Ανατολής. Είναι ακόμη αντιπαραγωγικό ως στρατηγική. Αν και η Ίσις διακηρύσσει την αποστολή της να αποκαταστήσει το χαλιφάτο, ο μηδενισμός του καθιστά αδύνατη την εξεύρεση πολιτικής λύσης, τη διεξαγωγή οποιασδήποτε μορφής διαπραγματεύσεων ή την επίτευξη σταθερής κοινωνίας εντός αναγνωρισμένων συνόρων.

Το χαλιφάτο είναι μια φαντασία. Είναι ο μύθος μιας ιδεολογικής οντότητας που επεκτείνει συνεχώς την επικράτειά της. Η στρατηγική της αδυναμία εξηγεί γιατί αυτοί που ταυτίζονται, αντί να αφιερώνονται στα συμφέροντα των ντόπιων μουσουλμάνων, επέλεξαν να συνάψουν ένα σύμφωνο θανάτου. Δεν υπάρχει πολιτική προοπτική, ούτε λαμπρό μέλλον, ούτε καν μέρος προσευχής με ειρήνη. Όμως, ενώ η έννοια του χαλιφάτου είναι πράγματι μέρος της μουσουλμανικής θρησκευτικής φαντασίας, το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για την επιδίωξη του θανάτου.

Επιπλέον, η τρομοκρατία αυτοκτονίας δεν είναι καν αποτελεσματική από στρατιωτική άποψη. Ενώ κάποιος βαθμός ορθολογισμού μπορεί να βρεθεί στην «απλή» τρομοκρατία – στην οποία μερικά αποφασισμένα άτομα προκαλούν σημαντική ζημιά σε έναν πολύ ισχυρότερο εχθρό – είναι απολύτως απούσα από επιθέσεις αυτοκτονίας. Το γεγονός ότι οι σκληρυμένοι ακτιβιστές χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά δεν είναι λογικό. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις δεν φέρνουν τις δυτικές κοινωνίες στα γόνατά τους – προκαλούν μόνο μια αντίδραση.

Η συστηματική σύνδεση με το θάνατο είναι ένα από τα κλειδιά για την κατανόηση της σημερινής ριζοσπαστικοποίησης: η μηδενική διάσταση είναι κεντρική. Αυτό που σαγηνεύει και συναρπάζει είναι η ιδέα της καθαρής εξέγερσης. Η βία δεν είναι ένα μέσο. Είναι αυτοσκοπός.

Δεν είναι όλη αυτή η ιστορία: είναι απολύτως κατανοητό ότι άλλες, πιο «λογικές» μορφές τρομοκρατίας θα μπορούσαν σύντομα να εμφανιστούν στη σκηνή. Είναι επίσης πιθανό αυτή η μορφή τρομοκρατίας να είναι απλώς προσωρινή.

Οι λόγοι για την άνοδο της Ίσιδας είναι αναμφίβολα που σχετίζονται με την πολιτική της Μέσης Ανατολής και η κατάρτισή της δεν θα αλλάξει τα βασικά στοιχεία της κατάστασης. Η Ίσις δεν ανακάλυψε την τρομοκρατία: αντλεί από μια ομάδα που υπάρχει ήδη. Η ιδιοφυΐα του Isis είναι ο τρόπος που προσφέρει στους νέους εθελοντές ένα αφηγηματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να επιτύχουν τις φιλοδοξίες τους. Τόσο το καλύτερο για την Ίσιδα, αν αυτοί που εθελοντικά πεθαίνουν – οι ενοχλημένοι, οι ευάλωτοι, ο επαναστάτης χωρίς αιτία – δεν έχουν καμία σχέση με το κίνημα, αλλά είναι διατεθειμένοι να κηρύξουν την πίστη τους στην Ίσιδα έτσι ώστε οι αυτοκτονικές τους πράξεις να γίνουν μέρος μιας παγκόσμιας αφήγησης.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε μια νέα προσέγγιση στο πρόβλημα της Ίσις, που επιδιώκει να κατανοήσει τη σύγχρονη ισλαμική βία μαζί με άλλες μορφές βίας και ριζοσπαστισμού που μοιάζουν πολύ με αυτές – εκείνες που διαθέτουν γενετική εξέγερση, αυτοκαταστροφή, ριζική ρήξη με κοινωνία, μια αισθητική βίας, λατρείες της ημέρας.

Πολύ συχνά ξεχνάμε ότι η τρομοκρατία αυτοκτονίας και οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα και η Ίσις είναι νέες στην ιστορία του μουσουλμανικού κόσμου και δεν μπορούν να εξηγηθούν απλώς από την άνοδο του φονταμενταλισμού.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι η τρομοκρατία δεν προκύπτει από τη ριζοσπαστικοποίηση του Ισλάμ, αλλά από τον εξισλαμισμό του ριζοσπαστισμού.

Μακριά από το να απαλλαγούμε από το Ισλάμ, ο «εξισλαμισμός του ριζοσπαστισμού» μας αναγκάζει να ρωτήσουμε γιατί και πώς οι επαναστατικοί νέοι βρήκαν στο Ισλάμ το παράδειγμα της απόλυτης εξέγερσής τους.

Υπήρξε κριτική για αυτήν την προσέγγιση. Ένας μελετητής ισχυρίζεται ότι παραβλεπουμε τις πολιτικές αιτίες της εξέγερσης – ουσιαστικά, την αποικιακή κληρονομιά, τις δυτικές στρατιωτικές παρεμβάσεις εναντίον λαών της Μέσης Ανατολής και τον κοινωνικό αποκλεισμό των μεταναστών και των παιδιών τους. Από την άλλη πλευρά, υπαρχει η κατηγορια ότι γνοουμε τη σχέση μεταξύ τρομοκρατικής βίας και της θρησκευτικής ριζοσπαστικοποίησης του Ισλάμ μέσω του Salafism, της εξαιρετικά συντηρητικής ερμηνείας της πίστης. Δεν επαρκούν για να λάβουν υπόψη τα φαινόμενα που μελετάμε, διότι δεν μπορεί να βρεθεί αιτιώδης σύνδεσμος βάσει των εμπειρικών δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας.

Το επιχείρημά είναι ότι η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση δεν είναι συνέπεια της θρησκευτικής ριζοσπαστικοποίησης, ακόμα κι αν συχνά ακολουθεί τους ίδιους δρόμους και δανείζεται τα ίδια πρότυπα. Ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός υπάρχει, φυσικά, και θέτει σημαντικά κοινωνικά προβλήματα, επειδή απορρίπτει αξίες που βασίζονται στην ατομική επιλογή και την προσωπική ελευθερία. Αλλά δεν οδηγεί απαραίτητα σε πολιτική βία.

Η αντίρρηση ότι οι ριζοσπάστες παρακινούνται από την «ταλαιπωρία» που βίωσαν οι Μουσουλμάνοι που είχαν αποικιστεί προηγουμένως, ή θύματα ρατσισμού ή οποιουδήποτε άλλου είδους διακρίσεων, βομβαρδισμοί των ΗΠΑ, αεροσκάφη, και ούτω καθεξής, θα σήμαινε ότι η εξέγερση καθοδηγείται κυρίως από θύματα. Αλλά η σχέση μεταξύ ριζοσπαστών και θυμάτων είναι πιο φανταστική παρά πραγματική.

Εκείνοι που διαπράττουν επιθέσεις στην Ευρώπη δεν είναι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας, της Λιβύης ή του Αφγανιστάν. Δεν είναι απαραίτητα οι φτωχότεροι, οι πιο ταπεινωμένοι ή οι λιγότερο ολοκληρωμένοι. Το γεγονός ότι το 25% των τζιχαντιστών είναι οπαδοί δείχνει ότι η σχέση μεταξύ των ριζοσπαστών και των «ανθρώπων» τους είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό φανταστική κατασκευή.

Οι αδελφοί Κουάτσι, οι οποίοι επιτέθηκαν στα γραφεία του Τσάρλι Χέμπντο στο Παρίσι το 2015.

Οι επαναστάτες σχεδόν ποτέ δεν προέρχονται από τις τάξεις που υποφέρουν. Κατά την ταύτιση τους με το προλεταριάτο, τις «μάζες» και τους αποικισμένους, υπάρχει μια επιλογή που βασίζεται σε κάτι διαφορετικό από την αντικειμενική τους κατάσταση. Πολύ λίγοι τρομοκράτες ή τζιχαντιστές διαφημίζουν τις δικές τους ιστορίες ζωής. Γενικά μιλούν για το τι έχουν δει για τα βάσανα των άλλων. Δεν ήταν οι Παλαιστίνιοι που πυροβόλησαν το Μπατακλάν.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι περισσότεροι διεθνείς τζιχάντ προέρχονταν από τη Μέση Ανατολή και είχαν πολεμήσει στο Αφγανιστάν πριν από την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος εκεί το 1992. Στη συνέχεια, επέστρεψαν στις πατρίδες τους για να συμμετάσχουν στο τζιχάντ, ή πήραν το σκοπό στο εξωτερικο. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που έκαναν το πρώτο κύμα «παγκοσμιοποιημένων» επιθέσεων (η πρώτη απόπειρα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη το 1993, εναντίον των πρεσβειών των ΗΠΑ στην Ανατολική Αφρική το 1998 και του αμερικανικού ναυτικού Cole το 2000).

Αυτή η πρώτη γενιά τζιχαντιστών καθοδήγουνταν από τους οπαδούς του Μπιν Λάντεν, του Ράμζι Γιούσεφ και του Χάλετ Σέιχ Μωάμεθ. Αλλά από το 1995 και μετά, άρχισε να αναπτύσσεται μια νέα φυλή – γνωστή στη Δύση ως «εγχώριος τρομοκράτης».

Ποιοι είναι αυτοί οι νέοι ριζοσπάστες; Γνωρίζουμε πολλά από τα ονόματά τους χάρη στην αστυνομική αναγνώριση των δραστών επιθέσεων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Περισσότεροι ακόμα έχουν συλληφθεί για επιθέσεις. Έχουμε επίσης όλες τις βιογραφικές πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από δημοσιογράφους. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε επίπονες επιτόπιες εργασίες για να καταλάβουμε τις τρομοκρατικές τροχιές. Όλα τα δεδομένα και τα προφίλ είναι διαθέσιμα.

Όσον αφορά την κατανόηση των κινήτρων τους, έχουμε ίχνη από την ομιλία τους: tweets, συνομιλίες Google, συνομιλίες Skype, μηνύματα στο WhatsApp και στο Facebook. Καλούν τους φίλους και την οικογένειά τους. Εκδίδουν δηλώσεις πριν πεθάνουν και αφήνουν μαρτυρίες στο βίντεο. Εν ολίγοις, ακόμη και αν δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τους καταλαβαίνουμε, τους γνωρίζουμε.

Σίγουρα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή των τρομοκρατών που λειτουργούν στην Ευρώπη από ό, τι για τους τζιχαντιστές που φεύγουν για ξένες χώρες και δεν επιστρέφουν ποτέ. Όμως, όπως έδειξε μια μελέτη για τους Γάλλους τζιχαντιστές που πέθαναν στη Συρία, υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ αυτών των ομάδων. Εδώ θα επικεντρωθώ κυρίως στους Φράγκο-Βέλγους, οι οποίοι προμηθεύουν τις περισσότερες από τις τάξεις των δυτικών τζιχαντών. Ωστόσο, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και οι Κάτω Χώρες έχουν επίσης σημαντικές δυνάμεις στις πρώτες γραμμές.

Δεν υπάρχει τυπικό τρομοκρατικό προφίλ, αλλά υπάρχουν επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά. Το πρώτο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι ότι τα προφίλ δεν έχουν αλλάξει σχεδόν τα τελευταία 20 χρόνια. Ο Khaled Kelkal, ο πρώτος εγχώριος τρομοκράτης της Γαλλίας και οι αδελφοί Kouachi (Charlie Hebdo, Παρίσι, 2015) μοιράζονται ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά: δεύτερη γενιά, αρκετά καλη ενσωματωση στην αρχή, περίοδο μικρού εγκλήματος · ριζοσπαστικοποίηση στη φυλακή επίθεση και θάνατος – όπλα στο χέρι – σε αντιπαράθεση με την αστυνομία.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχουν όλες οι δυτικές χώρες από κοινού είναι ότι οι ριζοσπάστες είναι σχεδόν όλοι «αναγεννημένοι» Μουσουλμάνοι που, μετά από μια πολύ κοσμική ζωή – συχνές λέσχες, κατανάλωση αλκοόλ, συμμετοχή σε μικροεγκλήματα – ξαφνικά ανανεώνουν τη θρησκευτική τους τήρηση, είτε μεμονωμένα είτε στο πλαίσιο μιας μικρής ομάδας.

Οι αδελφοί Abdeslam έπιναν σε ένα μπαρ στις Βρυξέλλες και βγήκαν σε νυχτερινά κέντρα κατά τους μήνες που προηγούνται των πυροβολισμών του Bataclan. Οι περισσότεροι κινούνται σε δράση τους μήνες μετά τη θρησκευτική «μετατροπή» τους, αλλά συνήθως έχουν ήδη δείξει σημάδια ριζοσπαστικοποίησης.

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, οι διαδικασίες με τις οποίες σχηματίζεται μια ριζική ομάδα είναι σχεδόν πανομοιότυπες. Η ιδιότητα μέλους της ομάδας είναι πάντα η ίδια: αδέλφια, παιδικοί φίλοι, γνωστοί από τη φυλακή, μερικές φορές από εκπαιδευτικό στρατόπεδο. Ο αριθμός των αδελφών που βρέθηκαν είναι επίσης αξιοσημείωτος.

Αυτή η υπερεκπροσώπηση των αδελφών δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο πλαίσιο ριζοσπαστικοποίησης, είτε στην άκρα αριστερά είτε σε ισλαμιστικές ομάδες. Τονίζει τη σημασία της γενετικής διάστασης της ριζοσπαστικοποίησης.

Όπως έγραψε ο πρώην τζιχάντ Ντέιβιντ Βαλάτ, η ρητορική των ριζοσπαστικών ιεροκήρυκων θα μπορούσε βασικά να συνοψιστεί ως εξής: «Το Ισλάμ του πατέρα σου είναι αυτό που άφησαν οι αποικιστές, το Ισλάμ εκείνων που υποκύπτουν και υπακούουν. Το Ισλάμ μας είναι το Ισλάμ των μαχητών, του αίματος, της αντίστασης. “

Οι ριζοσπάστες είναι στην πραγματικότητα συχνά ορφανά – όπως ήταν τα αδέρφια του Κουάτσι – ή προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες. Δεν επαναστατούν απαραιτήτως εναντίον των γονιών τους προσωπικά, αλλά ενάντια σε αυτό που αντιπροσωπεύουν: ταπείνωση, παραχωρήσεις στην κοινωνία και αυτό που θεωρούν ως θρησκευτική άγνοιά τους.

Οι περισσότερες από τις νέες ρίζες είναι βαθιά βυθισμένες στην κουλτούρα των νέων: πηγαίνουν σε νυχτερινά κέντρα, μαζεύουν κορίτσια, καπνίζουν και πίνουν. Σχεδόν το 50% των τζιχαντιστών στη Γαλλία, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων , έχουν ιστορικό μικρού εγκλήματος – κυρίως εμπόριο ναρκωτικών, αλλά και πράξεις βίας και, λιγότερο συχνά, ένοπλη ληστεία. Παρόμοιο σχήμα βρίσκεται στη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες – συμπεριλαμβανομένου ενός εκπληκτικού αριθμού συλλήψεων για οδήγηση υπο την επίρεια μεθης. Οι ενδυματυολογικές τους συνήθειες είναι επίσης σύμφωνες με αυτές της σημερινής νεολαίας: μάρκες, καπέλα μπέιζμπολ, κουκούλες, με άλλα λόγια streetwear…

Τα μουσικά τους γούστα είναι επίσης της εποχης: τους αρέσει η ραπ μουσική και βγαίνουν σε κλαμπ. Μία από τις πιο γνωστές ριζοσπαστικές φιγούρες είναι ένας Γερμανός ράπερ, ο Denis Cuspert γνωστός ως Deso Dogg, και στη συνέχεια ως Abu Talha al-Almani – που πήγε να πολεμήσει στη Συρία. Φυσικά, είναι επίσης λάτρεις των τυχερών παιχνιδιών και λατρεύουν τις βίαιες αμερικανικές ταινίες.

Οι βίαιες τάσεις τους μπορούν να έχουν διέξοδο εκτός από την τζιχάντ και την τρομοκρατία – όπως βλέπουμε στους συμμαχικούς πολέμους της Μασσαλίας. Μπορούν επίσης να διοχετεύονται, είτε από ιδρύματα – ο Mohammed Merah ήθελε να στρατολογήσει στο στρατό – είτε από τον αθλητισμό. Μια ομάδα Πορτογάλων μεταστράφων, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν αρχικά από την Αγκόλα, εγκατέλειψαν το Λονδίνο για να ενταχθούν στην Ίσις μετά τη σύνδεση σε ένα ταϊλανδέζικο μποξ κλαμπ που ξεκίνησε μια βρετανική ΜΚΟ. Οι αθλητικοί σύλλογοι μάχης είναι πολυ σημαντικοί από τα τζαμιά στην κοινωνική ζωή των τζιχάντ.

Η γλώσσα που ομιλούνται από τους ριζοσπάστες είναι πάντα η χώρα διαμονής τους. Στη Γαλλία, συχνά μεταβαίνουν σε μια έκδοση Salafised της γαλλικής ομιλίας banlieue όταν επανέρχονται.

Ο χρόνος φυλακής τους φέρνει σε επαφή με ριζοσπαστικούς «συνομηλίκους» και πολύ έξω από οποιαδήποτε θεσμοθετημένη θρησκεία. Η φυλακή ενισχύει πολλούς από τους παράγοντες που τροφοδοτούν τη σύγχρονη ριζοσπαστικοποίηση: τη γενετική διάσταση,εξέγερση ενάντια στο σύστημα, τη διάδοση ενός απλοποιημένου Salafism · ο σχηματισμός μιας σφιχτής ομάδας, η αναζήτηση αξιοπρέπειας που σχετίζεται με τον σεβασμό του κανόνα · και την επανερμηνεία του εγκλήματος ως νόμιμη πολιτική διαμαρτυρία.

Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό είναι η απόσταση των ριζοσπαστών από τον άμεσο κύκλο τους. Δεν ζούσαν σε ένα ιδιαίτερα θρησκευτικό περιβάλλον. Η σχέση τους με το τοπικό τζαμί ήταν αμφίσημη: είτε παρακολούθησαν περιστασιακά, είτε εκδιώχθηκαν επειδή δεν είχαν δείξει σεβασμό για τον τοπικό ιμάμη. Κανένας από αυτούς δεν ανήκε στη Μουσουλμανική Αδελφότητα, κανένας από αυτούς δεν είχε συνεργαστεί με μουσουλμανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα, κανένας από αυτούς δεν είχε συμμετάσχει σε δραστηριότητες προσηλυτισμού, κανένας από αυτούς δεν ήταν μέλος ενός παλαιστινιακού κινήματος αλληλεγγύης και, τέλος, κανένας από αυτούς, δεν έλαβε μέρος στις ταραχές στα γαλλικά προάστια το 2005. Δεν ριζοσπαστήθηκαν πρώτα από ένα θρησκευτικό κίνημα πριν στραφούν στην τρομοκρατία.

Εάν πράγματι υπήρχε θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση, δεν συνέβη στο πλαίσιο των τζαμιών Salafi, αλλά ατομικά ή εντός της ομάδας. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι στη Βρετανία, η οποία διαθέτει ένα δίκτυο μαχητικών τζαμιών στα οποία συχνάζουν μέλη του al-Muhajiroun, το οποίο δημιούργησε μια ακόμη πιο ριζοσπαστική ομάδα, το Sharia4UK, με επικεφαλής τον Anjem Choudary. Το ερώτημα λοιπόν είναι πότε και πού τζιχαντιστές αγκαλιάζουν τη θρησκεία. Η θρησκευτική ένταση αναδύεται έξω από τις κοινοτικές δομές, καθυστερημένα, αρκετά ξαφνικά, και πολύ πριν οι τρομοκράτες κινητοποιηθούν.

Συνοψίζοντας: Ο τυπικός ριζοσπαστικός είναι ένας νεαρός μετανάστης δεύτερης γενιάς ή ένας μεταναστευμένος, πολύ συχνά εμπλέκεται σε επεισόδια μικρού εγκλήματος, χωρίς πρακτικά καμία θρησκευτική εκπαίδευση, αλλά έχοντας μια γρήγορη και πρόσφατη πορεία μετατροπής , συχνότερα στο πλαίσιο μια ομάδα φίλων ή μέσω του Διαδικτύου παρά στο πλαίσιο ενός τζαμιού. Η αγκαλιά της θρησκείας σπάνια διατηρείται μυστική, αλλά μάλλον εκτίθεται, αλλά δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στη βύθιση στη θρησκευτική πρακτική. Η ρητορική της ρήξης είναι βίαιη – ο εχθρός είναι καφείρ, ένας με τον οποίο δεν είναι δυνατός ο συμβιβασμός – αλλά περιλαμβάνει επίσης τη δική τους οικογένεια, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι παρατήρησαν το Ισλάμ ανάρμοστα ή αρνήθηκαν να μετατραπούν.

Ταυτόχρονα, είναι προφανές ότι η απόφαση των ριζοσπαστών να ταυτιστούν με το τζιχάντ και να διεκδικήσουν συνεργασία με μια ριζοσπαστική ισλαμική ομάδα δεν είναι απλώς μια ευκαιριακή επιλογή: η αναφορά στο Ισλάμ κάνει όλη τη διαφορά μεταξύ του τζιχάντ και των άλλων μορφών βίας που οι νέοι θα επιδοθούν. Η επισήμανση αυτής της διαδεδομένης κουλτούρας βίας δεν ισοδυναμεί με «απαλλαγή» του Ισλάμ. Το γεγονός ότι αυτοί οι νέοι επιλέγουν το Ισλάμ ως πλαίσιο σκέψης και δράσης είναι θεμελιώδες και πρέπει ακριβώς να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τον εξισλαμισμό του ριζοσπαστισμού.

Εκτός από τα κοινά χαρακτηριστικά που συζητήθηκαν παραπάνω, δεν υπάρχει τυπικό κοινωνικό και οικονομικό προφίλ των ριζοσπαστικοποιημένων. Υπάρχει μια δημοφιλής και πολύ απλοϊκή εξήγηση που θεωρεί την τρομοκρατία ως συνέπεια της ανεπιτυχούς ολοκλήρωσης – και ως εκ τούτου το προαύλιο του εμφυλίου πολέμου – χωρίς για μια στιγμή να ληφθούν υπόψη οι μάζες των καλά ενσωματωμένων και κοινωνικά ανερχόμενων μουσουλμάνων.

Είναι πολύ συνηθισμένο να βλέπουμε τον τζιχαντισμό ως επέκταση του Salafism. Δεν είναι όλοι οι Σαλάφιι τζιχαντιστές, αλλά όλοι οι τζιχαντιστές υποτίθεται ότι είναι Σαλάφιι, και έτσι ο Σαλαφισμός είναι η πύλη του τζιχαντισμού. Με μια λέξη, η θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση θεωρείται το πρώτο στάδιο της πολιτικής ριζοσπαστικοποίησης.

Σαφώς, ωστόσο, αυτοί οι νέοι ριζοσπάστες είναι ειλικρινείς πιστοί: πιστεύουν πραγματικά ότι θα πάνε στον παράδεισο και το πλαίσιο αναφοράς τους είναι βαθιά ισλαμικό. Συμμετέχουν σε οργανισμούς που θέλουν να δημιουργήσουν ένα ισλαμικό σύστημα, ή ακόμη και, στην περίπτωση της Ίσις, για την αποκατάσταση του χαλιφάτου. Αλλά για ποια μορφή του Ισλάμ μιλάμε;

Olivier Roy

Olivier Roy is joint chair of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute, Florence. His books include Globalised Islam and Holy Ignorance.