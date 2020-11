Σαρλ Μισέλ για την «άνανδρη ενέργεια» στη Βιέννη : Η Ευρώπη καταδικάζει έντονα τη φρικτή επίθεση

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα το βράδυ στη Βιέννη.

«Η Ευρώπη καταδικάζει έντονα αυτήν την άνανδρη ενέργεια που παραβιάζει τη ζωή και τις ανθρώπινες αξίες», ανέφερε σε tweet του ο Μισέλ.

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με τα θύματα και τον λαό της Βιέννης μετά τη φρικτή επίθεση σήμερα το βράδυ».

Europe strongly condemns this cowardly act that violates life and our human values.

My thoughts are with the victims and the people of #Vienna in the wake of tonight’s horrific attack.

We stand with Austria @sebastiankurz

— Charles Michel (@eucopresident) November 2, 2020