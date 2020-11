Τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη : Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη

Το Ισλαμικό Κράτος φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για το τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά της Βιέννης, που άφησε 4 νεκρούς και 22 τραυματίες.

Τις πληροφορίες μεταδίδει το -, επικαλούμενο τη δήλωση της οργάνωσης στο Telegram, καθώς επίσης και ισραηλινοί δημοσιογράφοι.

#ISIS has taken responsibility for the #ViennaAttack which claimed the lives of 4 people and injured dozens more. pic.twitter.com/Czi3CuZQgV

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) November 3, 2020