Βαρβιτσιώτης: Η Διακήρυξη των Αθηνών απάντηση στην πρόκληση της πανδημίας

Στην Αθήνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, η 130ή Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού, οι εργασίες της οποίας ξεκίνησαν το πρωί με τον χαιρετισμό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και την ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών και Προέδρου της Επιτροπής Υπουργών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

«Τα πρόσφατα γεγονότα στη Γαλλία και τη Βιέννη που προσπαθούν να μας κάνουν να λυγίσουμε και να μας κάνουν να νιώσουμε φόβο απέναντι στην τρομοκρατία, δεν θα μας απομακρύνουν από τις αξίες μας», ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, στον εισαγωγικό του χαιρετισμό σχολιάζοντας τις τρομοκρατικές ενέργειες στη Βιέννη και στο Παρίσι. Συνέχισε προσθέτοντας ότι «είναι σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τις θεμελιώδεις αξίες μας μπροστά σε οποιοδήποτε εμπόδιο συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας», υπογράμμισε.

Κατά τον χαιρετισμό του, επίσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε πως από την αρχή της, η Ελληνική Προεδρία έθεσε ως βασική της προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας. Παράλληλα, ανέφερε, πως η ελληνική Προεδρία συνέπεσε χρονικά με το lockdown που συνέβη σε όλη την Ευρώπη, το πρώτο και το δεύτερο κύμα το κορωνοϊού. «Αντί να πραγματοποιήσουμε όλες τις εκδηλώσεις που είχαμε προγραμματίσει με φυσική παρουσία, στραφήκαμε σε ηλεκτρονικά μέσα, ώστε η ελληνική να είναι η πρώτη ψηφιακή προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης», τόνισε.

During the @coe2020gr we have tried to put together a very ambitious agenda in order to reach all European citizens and to send a message that our values are not going to be binded by any virus or by terrorism, trying to make us step back to our values. pic.twitter.com/7ahjaNQ07h

— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) November 4, 2020