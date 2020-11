Εκλογές ΗΠΑ : Πώς εξελίσσεται η «μάχη» ανά πολιτεία – Προς σημαντική νίκη ο Τραμπ στη Φλόριντα

Προς μια πολύ σημαντική νίκη στη Φλόριντα, η οποία θεωρείται μια από τις πολιτείες «κλειδιά» στις εκλογές, οδεύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Με το 91% των ψήφων καταμετρημένο ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ έχει συλλέξει το 50,7% των ψήφων, σε αντίθεση με το 48,3 του Τζο Μπάιντεν.

Αν και το αποτέλεσμα θεωρείται εύθραυστο και μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει, οι αναλυτές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, θεωρούν πολύ δύσκολo να δούμε ανατροπή του αποτελέσματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Φλόριντα δίνει 29 εκλέκτορες.

Την ίδια στιγμή, οι υποψήφιοι έχουν αρχίσει να καταγράφουν τις πρώτες νίκες και τις πρώτες ήττες τους.

Τι κερδίζει ο Τραμπ

Βάσει των πρώτων αποτελεσμάτων, ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει την πολιτεία του Κεντάκι (8 εκλέκτορες), Οκλαχόμα (7 εκλέκτορες), το Τένεσι (11 εκλέκτορες), την Αλαμπάμα (9 εκλέκτορες), Μισσισιπί (6 εκλέκτορες), τη Νότια Καρολίνα (9 εκλέκτορες), το Αρκάνσας (6 εκλέκτορες) και Δυτική Βιρτζίνια (5 εκλέκτορες) , την Ιντιάνα (11 εκλέκτορες) και το Γουαϊόμινγκ (3 εκλέκτορες).

Πού προηγείται ο Μπάιντεν

Από την πλευρά του, ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται να κερδίζει την πολιτεία του Βερμόντ (3 εκλέκτορες), τη Βιρτζίνια (13 εκλέκτορες), το Νιού Τζέρσεϊ (14 εκλέκτορες), τη Μασαχουσέτη (11 εκλέκτορες), το Μέριλαντ (10 εκλέκτορες), το Ιλινόις (20 εκλέκτορες), το Ρόουντ Άιλαντ (4 εκλέκτορες), το Ντέλαγουερ (3 εκλέκτορες), το Κονέκτικατ (7 εκλέκτορες), της Νέας Υόρκης (29 εκλέκτορες).

Θρίλερ στο Τέξας

Από την άλλη πλευρά στο Τέξας γίνεται «μάχη» ψήφο με ψήφο, με πολλούς αναλυτές στις ΗΠΑ να προβλέπουν θρίλερ μεγαλύτερο από αυτό της Φλόριντα.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή, με το 65% των ψήφων καταμετρημένο, ο Μπάιντεν έχει το 49,6%, ενώ ο Τραμπ το 49%.

Σημειώνεται βέβαια ότι πολλά από τα αποτελέσματα, μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.