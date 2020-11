Μπάιντεν : Όταν τελειώσει η καταμέτρηση, πιστεύουμε θα είμαι νικητές

Ενωτικός, αισιόδοξος και ήπιος εμφανίστηκε ο υποψήφιος με τους Ρεπουμπλικάνους, Τζο Μπάιντεν, σε μήνυμά του στους αμερικανούς πολίτες, ενώ απέφυγε να κάνει δηλώσεις για τον πολιτικό του αντίπαλο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Για μια ακόμα φορά αποδείχθηκε ότι η δημοκρατία είναι ο παλμός του έθνους» ανέφερε κατά το μήνυμά στους αμερικανούς πολίτες ο Τζο Μπάιντεν.«Αυτό που μας ενώνει σαν Αμερικανούς είναι μεγαλύτερο από αυτό που μας διχάζει».

«Δεν είμαι εδώ για να δηλώσω ότι έχουμε κερδίσει, αλλά είμαι εδώ για να αναφέρω ότι όταν τελειώσει η μέτρηση, πιστεύουμε ότι θα είμαστε οι νικητές», δήλωσε ο κ. Μπάιντεν σε ομιλία του σε ένα κέντρο εκδηλώσεων στο Γουίλμινγκτον.

Στην ομιλία του, σημείωσε την υψηλή προσέλευση στις εκλογές της Τρίτης και αποτίει φόρο τιμής στη δημοκρατία.

«Εδώ, οι άνθρωποι κυβερνούν», είπε. «Η δύναμη δεν μπορεί να ληφθεί ή να ασκηθεί. Ρέει από τους ανθρώπους. Και είναι η θέλησή τους που καθορίζει ποιος θα είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και μόνο η θέλησή τους». «Η νίκη δε θα είναι δικιά μας είναι, θα είναι νίκη του αμερικανικού λαού».

«Η προεδρία αυτή εν είναι τρόπαιο αλλά αξίωμα σε αυτό το έθνος που εκπροσωπεί τους πάντες».

Tune in as I address the nation on the state of the race. https://t.co/00QtuYAiI7

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020