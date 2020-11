Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ : Για πρώτη φορά στο Κογκρέσο τρανς και Αφροαμερικανός γκέι

Ένα βαθιά πολωμένο εκλογικό σώμα των ΗΠΑ έδωσε στη χώρα την πρώτη τρανσέξουαλ γερουσιαστή και τον πρώτο του μαύρο ομοφυλόφιλο ομοφυλόφιλο.

Να γράψει ιστορία στις αμερικανικές εκλογές κατάφερε η Sarah McBride, καθώς έγινε η πρώτη τρανσέξουαλ που εκλέχθηκε στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Η McBride κέρδισε τον περασμένο Σεπτέμβριο τις εσωκομματικές εκλογές και έλαβε το χρίσμα των Δημοκρατικών για την θέση του γερουσιαστή στο Ντέλαγουερ την οποία και κέρδισε στις αμερικανικές εκλογές 2020.

Μάλιστα το 2013 η Sarah McBride εργάστηκε για την καμπάνια του αδικοχαμένου γιου του Τζο Μπάιντεν, Μπο, όπως μεταδίδει το βρετανικός Guardian.

Είχε συνεργαστεί μαζί του για τη συγγραφή του βιβλίου Gender Identity Nondiscrimination Act, ενώ το 2018 ο Τζο Μπάιντεν έγραψε τον πρόλογο στο βιβλίο της Sarah McBride, σχετικά με τον αγώνα των τρανσέξουαλ για ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα.

H μάχη για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ

Η McBride έχει δώσει πολύχρονη μάχη για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ενώ εργάστηκε και στον Λευκό Οίκο υπό την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα.

«Σε όποιον ανησυχεί πως η αλήθεια τους και τα όνειρά τους είναι έννοιες ασυμβίβαστες, να γνωρίζετε πως η αλλαγή είναι πιθανή. Να γνωρίζετε πως η φωνής σας έχει αξία. Να ξέρετε πως μπορείτε να το κάνετε» έγραψε η γερουσιαστής λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες για τις αμερικανικές εκλογές 2020.

I just had the privilege of voting for myself in the general election.

To anyone who worries that their truth and their dreams are mutually exclusive, know that change is possible. Know that your voice matters. Know that you can do this, too. pic.twitter.com/2B4ZMpPony

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 3, 2020